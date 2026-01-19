Τραγωδία στην Ισπανία: «Σαν να χτύπησε σεισμός» – Τουλάχιστον 24 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας

Τραγωδία στην Ισπανία: «Σαν να χτύπησε σεισμός» – Τουλάχιστον 24 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας

Εικόνες βιβλικής καταστροφής και εκατόμβη νεκρών στη νότια Ισπανία, μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας κοντά στην Κόρδοβα. Η χώρα βυθίζεται στο πένθος με τον επίσημο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 24 θύματα, ενώ οι μαρτυρίες των επιζώντων που περιγράφουν «σκηνές από ταινία φρίκης» συγκλονίζουν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Το δυστύχημα ξυπνά μνήμες από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Βαλένθια, βυθίζοντας την Ιβηρική χερσόνησο σε ένα νέο κύμα οδύνης.

 Το χρονικό της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στην πόλη Αδαμούθ, στην Ανδαλουσία. Σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου Adif, ένα τρένο υψηλής ταχύτητας (Iryo) που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα - Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η μοίρα στάθηκε σκληρή, καθώς το εκτροχιασμένο τρένο πέρασε στην αντίθετη γραμμή τη στιγμή που διερχόταν αμαξοστοιχία της εταιρείας Renfe με κατεύθυνση την Ουέλβα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που τα πρώτα βαγόνια μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

 

Τα στοιχεία που σοκάρουν:

  • Απολογισμός: Τουλάχιστον 24 νεκροί (με φόβους για αύξηση του αριθμού).
  • Τραυματίες: Πάνω από 73 άτομα, με 30 να βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
  • Εγκλωβισμένοι: Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη επί ώρες μέσα στη νύχτα: «Έπρεπε να μετακινήσουμε πτώματα για να φτάσουμε σε ζωντανούς», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής της Κόρδοβα.
  • Επιβάτες: Στους δύο συρμούς επέβαιναν συνολικά περισσότερα από 400 άτομα.

 

 

«Ζήσαμε μια ταινία φρίκης» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Οι επιζώντες περιγράφουν στιγμές απόλυτου χάους. Ο Λούκας Μεριάκο, επιβάτης του Iryo, δήλωσε στο δίκτυο La Sexta: «Νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν. Πολλοί τραυματίστηκαν από τα σπασμένα γυαλιά, επικράτησε σκοτάδι και πανικός».

Άλλος επιβάτης παρομοίασε τη σύγκρουση με ισχυρό σεισμό, ενώ πολλοί χρησιμοποίησαν τα ειδικά σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να βγουν στο κενό πριν ξεσπάσει πυρκαγιά ή υπάρξει νέα πρόσκρουση.

Διεθνής κινητοποίηση και Πένθος

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για μια «νύχτα βαθιάς οδύνης», ενώ η βασιλική οικογένεια εξέφρασε τη συντριβή της. Στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης έχουν ήδη αναπτυχθεί ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν με αγωνία νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

