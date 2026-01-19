Η χώρα εισέρχεται στην καρδιά του χειμώνα, με τον υδράργυρο να κάνει «βουτιά» κάτω από το μηδέν και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για μια εβδομάδα ακραίων εναλλαγών. Από τους ξερούς και παγωμένους βοριάδες της Δευτέρας, οδηγούμαστε σε μια πολική Τετάρτη που αναμένεται να «ντύσει» στα λευκά πολλές περιοχές της χώρας. Δείτε αναλυτικά πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια σήμερα και πότε η κακοκαιρία θα χτυπήσει την πόρτα της Αττικής.

Η πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα 19/1: Πού θα χιονίσει

Για σήμερα, το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στα νοτιοδυτικά.

Συγκεκριμένα:

Χιονοπτώσεις: Αναμένονται σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.



Αναμένονται σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας. Θερμοκρασίες - Σοκ: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος θα κατρακυλήσει στους -8 βαθμούς Κελσίου.



Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ο υδράργυρος θα κατρακυλήσει στους Αττική: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 1 0-11 βαθμούς, με την αίσθηση του ψύχους να είναι εντονότερη λόγω των βοριάδων.



Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 1 με την αίσθηση του ψύχους να είναι εντονότερη λόγω των βοριάδων. Θεσσαλονίκη: Τσουχτερό κρύο (1-7°C) με πιθανότητα χιονόνερου ή ασθενών χιονοπτώσεων στα ημιορεινά.



Το πλάνο της εβδομάδας: Η πορεία της κακοκαιρίας

Τρίτη 20/1: Το "προοίμιο" του χιονιά

Η κακοκαιρία επεκτείνεται. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν σε όλη τη χώρα (πλην Θράκης). Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε όλα τα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά, καθώς και στα βουνά της Κρήτης. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Τετάρτη 21/1: Η πιο δύσκολη μέρα

Είναι η ημέρα της κορύφωσης. Αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα είναι εντονότερες. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ειδικά στα θαλάσσια τμήματα.

Πέμπτη 22/1 & Παρασκευή 23/1: Σταδιακή υποχώρηση

Ο παγετός παραμένει στα βόρεια, αλλά η θερμοκρασία ξεκινά μια μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Οι βροχές θα περιοριστούν στα δυτικά και το Αιγαίο, ενώ τα χιόνια θα παραμείνουν μόνο στα ψηλά βουνά της Βόρειας Ελλάδας.

