Η ορεινή Ελλάδα «ντύνεται» στα λευκά και μας καλεί για αξέχαστα ταξίδια. Είτε αναζητάτε την αδρεναλίνη των σκιέρ στον Παρνασσό και το Καϊμάκτσαλαν, είτε την ηρεμία μιας λίμνης στην Καστοριά, οι επιλογές για φέτος είναι πιο ατμοσφαιρικές από ποτέ. Συγκεντρώσαμε τους 13 κορυφαίους προορισμούς που συνδυάζουν παράδοση, φύση και κορυφαία γαστρονομία.

Οι Top Προορισμοί ανά περιοχή

Πελοπόννησος: Τα Καλάβρυτα με τον οδοντωτό, η Ορεινή Κορινθία (Τρίκαλα) για οικογένειες και η Ορεινή Αρκαδία (Δημητσάνα, Στεμνίτσα) για ιστορικές βόλτες.
Στερεά Ελλάδα: Η κοσμοπολίτικη Αράχωβα, το Καρπενήσι (η δική μας «Ελβετία») και η ανερχόμενη Ορεινή Ναυπακτία.
Θεσσαλία: Το Πήλιο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, και το δίδυμο Ελάτη – Περτούλι μέσα στα έλατα.
Ήπειρος: Τα επιβλητικά Ζαγοροχώρια με τα πέτρινα γεφύρια και το αρχοντικό Μέτσοβο.
Μακεδονία: Το παραμυθένιο Νυμφαίο, η ειδυλλιακή Καστοριά και ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος για τους λάτρεις του Καϊμάκτσαλαν.
 
Γιατί να τους επιλέξετε φέτος;

Κάθε προορισμός έχει το δικό του "highlight":

Για Σκι: Αράχωβα, Καλάβρυτα και Παλαιός Άγιος Αθανάσιος προσφέρουν τις καλύτερες πίστες.
Για Γαστρονομία: Το Μέτσοβο και το Πήλιο φημίζονται για τις τοπικές τους γεύσεις (τυριά, κυνήγι, σπεντζοφάι).
Για Ρομαντική Απόδραση: Το Νυμφαίο και η Καστοριά προσφέρουν το πιο ατμοσφαιρικό σκηνικό για ζευγάρια.

