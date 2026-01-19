Πύρινη κόλαση στο Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά που κατέκαψε 3 επιχειρήσεις – Μαρτυρίες για «εισβολή» πριν τις εκρήξεις

Νύχτα τρόμου στο Μενίδι, όπου μια θηριώδης πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καταστρέφοντας ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική με το 112 να ηχεί στα κινητά των κατοίκων, ενώ συγκλονίζουν οι πληροφορίες που θέλουν τη φωτιά να ξεκίνησε από κλέφτες κατά τη διαφυγή τους.

  • Το χρονικό: Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα σε υπαίθριο χώρο με παλέτες και επεκτάθηκε ταχύτατα.
  • Συναγερμός 112: Εντολή στους κατοίκους Αχαρνών και Μενιδίου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών.
  • Ζημιές: Ένα εργοστάσιο κάηκε ολοσχερώς, η φωτιά "πήδηξε" σε άλλες δύο επιχειρήσεις, ενώ καταστράφηκαν ασθενοφόρα σε παρακείμενο συνεργείο.
  • Εκρήξεις: Απανωτοί ήχοι εκρήξεων λόγω των εύφλεκτων υλικών δυσχεραίνουν το έργο 50 πυροσβεστών που δίνουν μάχη με τις φλόγες.


Η πυρκαγιά επί της οδού Δεκελείας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι γιγαντιαία, με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα να προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Η κατάσταση κρίνεται επικίνδυνη, καθώς η καύση πλαστικών δημιουργεί ένα "μαύρο σύννεφο" πάνω από τη Δυτική Αττική.

Το στοιχείο που ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής είναι η μαρτυρία ότι η φωτιά προκλήθηκε από επίδοξους διαρρήκτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να έβαλαν τη φωτιά για να καλύψουν τα ίχνη τους καθώς αποχωρούσαν από το σημείο.

