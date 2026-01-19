Νύχτα τρόμου στο Μενίδι, όπου μια θηριώδης πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καταστρέφοντας ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική με το 112 να ηχεί στα κινητά των κατοίκων, ενώ συγκλονίζουν οι πληροφορίες που θέλουν τη φωτιά να ξεκίνησε από κλέφτες κατά τη διαφυγή τους.

Το χρονικό: Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα σε υπαίθριο χώρο με παλέτες και επεκτάθηκε ταχύτατα.



Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα σε υπαίθριο χώρο με παλέτες και επεκτάθηκε ταχύτατα. Συναγερμός 112: Εντολή στους κατοίκους Αχαρνών και Μενιδίου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών.

Εντολή στους κατοίκους Αχαρνών και Μενιδίου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των τοξικών καπνών. Ζημιές: Ένα εργοστάσιο κάηκε ολοσχερώς, η φωτιά "πήδηξε" σε άλλες δύο επιχειρήσεις, ενώ καταστράφηκαν ασθενοφόρα σε παρακείμενο συνεργείο.



Εκρήξεις: Απανωτοί ήχοι εκρήξεων λόγω των εύφλεκτων υλικών δυσχεραίνουν το έργο 50 πυροσβεστών που δίνουν μάχη με τις φλόγες.



Η πυρκαγιά επί της οδού Δεκελείας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι γιγαντιαία, με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα να προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Η κατάσταση κρίνεται επικίνδυνη, καθώς η καύση πλαστικών δημιουργεί ένα "μαύρο σύννεφο" πάνω από τη Δυτική Αττική.

Το στοιχείο που ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής είναι η μαρτυρία ότι η φωτιά προκλήθηκε από επίδοξους διαρρήκτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρεται να έβαλαν τη φωτιά για να καλύψουν τα ίχνη τους καθώς αποχωρούσαν από το σημείο.

Διαβάστε ακόμα: Η ομιλία που πρέπει να ακούσεις: Η κόρη της Ενκελέιντα λύγισε το Ευρωκοινοβούλιο – «Έγινα γονέας στα 20 μου γιατί το κράτος απέτυχε»