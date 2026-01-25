LIVE 25 Ιανουαρίου 2026: Σοκ στη Γλυφάδα με νεκρό σε πορτμπαγκάζ – Φλέγεται η Μινεσότα – Αυξήσεις μισθών και ανοιχτά μαγαζιά

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και το Madata.gr παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Από το αποτρόπαιο έγκλημα στη Γλυφάδα που παγώνει το πανελλήνιο, μέχρι τις οικονομικές ανατροπές με τις αυξήσεις στους μισθούς και την έκρυθμη κατάσταση στις ΗΠΑ, είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε την είδηση την ώρα που συμβαίνει.

Οι σημαντικότερες ειδήσεις τώρα:

  • [09:55] - Ανατροπές στους μισθούς: Πώς η νέα φορολογική κλίμακα φέρνει αυξήσεις έως και 293 ευρώ το μήνα για 1.000.000 εργαζόμενους. Δείτε τα παραδείγματα για τον κλάδο σας. [Διαβάστε περισσότερα]

  • [09:35] - Διεθνή: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μινεσότα. Οι γονείς του 37χρονου που έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων της ICE ξεσπούν κατά του Ντόναλντ Τραμπ. [Διαβάστε περισσότερα]

  • [09:35] - Αγορά: Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα σήμερα Κυριακή λόγω εκπτώσεων. Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν και ποιο είναι το ωράριο. [Διαβάστε περισσότερα]

  • [09:25] - Ζώδια: Κάθε βήμα ανοίγει νέες πόρτες – Ποια 3 ζώδια θα έχουν 'χρυσή' εβδομάδα στα οικονομικά και τα αισθηματικά (26/1 - 1/2) [Διαβάστε περισσότερα]
  • [09:12] - Εορτολόγιο: Χρόνια πολλά Γρηγόρη και Μαργαρίτα, σήμερα 25 Ιανουαρίου [Διαβάστε περισσότερα]

  • [08:30] - Έγκλημα στη Γλυφάδα: Η πατροκτονία που αποκαλύφθηκε σε ένα πορτμπαγκάζ. Το σκοτεινό παρελθόν του δράστη που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014. [Διαβάστε περισσότερα]

  • [08:19] - Ανατροπή στην τριχόπτωση: Τα μαλλιά δεν μεγαλώνουν όπως νομίζαμε – Η ανακάλυψη που αλλάζει τα πάντα [Διαβάστε περισσότερα]
  • [08:15] - Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο νεαρά άτομα νεκρά σε φρικτό τροχαίο [Διαβάστε περισσότερα]
  • [08:01] - Σία Κοσιώνη: Στην εντατική με πνευμονία – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της [Διαβάστε περισσότερα]

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς με όλες τις τελευταίες ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Madata.gr για να μη χάσετε καμία εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμα: LIVE 24 Ιανουαρίου: Σοκ με καθηγήτρια στις Σέρρες που φίμωσε μαθητή - Η μάχη της 6χρονης στη ΜΕΘ και οι αποκαλύψεις για τη Λόρα

