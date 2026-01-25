Για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή, η αγορά κινείται σε ρυθμούς χειμερινών εκπτώσεων, με τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα να υποδέχονται τους καταναλωτές. Οι εκπτώσεις, που ξεκίνησαν στις 12 Ιανουαρίου, θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου, και η σημερινή ημέρα αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για αγορές.

Το ωράριο λειτουργίας για σήμερα

Σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους, το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα είναι:

Από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ;

Εδώ χρειάζεται προσοχή, καθώς η πρακτική διαφέρει από τα υπόλοιπα μαγαζιά:

Οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστές .

Εξαίρεση αποτελεί η αλυσίδα LIDL, της οποίας τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά από τις 11:00 έως τις 20:00.

Οδηγίες για ασφαλείς αγορές: Μην πέσετε σε παγίδες

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας προειδοποιεί τους πολίτες να ελέγχουν τα εξής:

Διπλές τιμές: Πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η παλιά (η χαμηλότερη των τελευταίων 30 ημερών) και η νέα τιμή. Ποσοστά έκπτωσης: Για να υπάρχει γενικό ποσοστό στη βιτρίνα, πρέπει να αφορά τουλάχιστον το 60% των ειδών. Stock/Outlet: Πρέπει να φαίνεται καθαρά η διαφορά τιμής και όλες οι ενδιάμεσες εκπτώσεις.

Βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες

Το κράτος είναι αυστηρό με τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 20.000 ευρώ και μπορούν να αγγίξουν το 2% του ετήσιου τζίρου. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και το 4% του τζίρου.

Madata Tip: Πριν ξεκινήσετε, κάντε μια λίστα με τα είδη που πραγματικά χρειάζεστε για να μην παρασυρθείτε από τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων!

Διαβάστε ακόμα: ΔΥΠΑ: 18.000 ευκαιρίες απασχόλησης – Το πρόγραμμα για 10.000 άνεργες μητέρες και οι «Ημέρες Καριέρας»