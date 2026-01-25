Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες, με την ΕΜΥ να προχωρά στην έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα αναμένεται να πλήξουν την Αττική, αλλά και ακόμα 6 περιοχές της χώρας, ανατρέποντας τα σχέδια των πολιτών για την Κυριακή.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν:

Αττική: Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα. Εύβοια: Έντονα φαινόμενα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Κυκλάδες: Ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις. Σποράδες: Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Ανατολική Πελοπόννησος: Σημαντικά ύψη βροχής. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Δωδεκάνησα.

Πότε θα κορυφωθούν τα φαινόμενα;

Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκινά άμεσα στις περιοχές του κεντρικού Αιγαίου και της ανατολικής στερεάς, ενώ το δεύτερο και πιο ισχυρό κύμα θα «χτυπήσει» την Αττική αργά το απόγευμα προς το βράδυ.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, ειδικά στο οδικό δίκτυο των περιοχών όπου αναμένονται τα έντονα φαινόμενα.

Madata Tip: Αν βρίσκεστε έξω για φαγητό ή βόλτα, φροντίστε να έχετε επιστρέψει μέχρι τις 17:00, καθώς η ορατότητα θα περιοριστεί σημαντικά λόγω της έντασης της βροχής.

