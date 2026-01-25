Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο νεαρά άτομα νεκρά σε φρικτό τροχαίο

Μαύρη Κυριακή στην άσφαλτο. Ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της Παραλίας Πατρών. Η σφοδρή σύγκρουση που μετέτρεψε το όχημα σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (25/01) στην Πάτρα. Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Παραλίας, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της μοιραίας πρόσκρουσης
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νεαροί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του. Η ταχύτητα φαίνεται πως ήταν τέτοια που το όχημα «καρφώθηκε» με τρομακτική σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

  • Η κινητοποίηση: Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.
  • Η κατάληξη: Δυστυχώς, για τον νεαρό άνδρα και τη νεαρή γυναίκα ήταν ήδη αργά, καθώς είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

