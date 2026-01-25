Αυξήσεις μισθών από αύριο για 1.000.000 εργαζόμενους: Πόσα κερδίζετε στην τσέπη – Αναλυτικά παραδείγματα για νέους, τρίτεκνους και ιδιωτικό τομέα

Μια νέα εβδομάδα σημαντικών αυξήσεων ξεκινά για περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης. Οι νέες ρυθμίσεις, που ψηφίστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, φέρνουν μείωση της παρακράτησης φόρου, γεγονός που μεταφράζεται σε άμεσο «ζεστό» χρήμα στην τσέπη των δικαιούχων.

Ποιοι ωφελούνται και πώς

Η μεταρρύθμιση προβλέπει μειώσεις συντελεστών από 2 έως 8 ποσοστιαίες μονάδες για τους περισσότερους, ενώ για τους πολύτεκνους οι μειώσεις αγγίζουν ακόμα και τις 22 μονάδες. Συνολικά, το όφελος αφορά 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, με το δημοσιονομικό κόστος να αγγίζει τα 1,2 δισ. ευρώ για το 2026.

Οι νέοι συντελεστές για τα εισοδήματα:

  • 10.000 - 20.000€: Μείωση από 22% σε 20%

  • 20.000 - 30.000€: Μείωση από 28% σε 26%

  • 30.000 - 40.000€: Μείωση από 36% σε 34%

Χαρακτηριστικά παραδείγματα – Πόσα κερδίζετε

1. Νέοι έως 30 ετών (Μεγάλοι κερδισμένοι)

  • Νέα 25 ετών (μισθός 980€): Μηδενικός φόρος. Αύξηση 91€/μήνα. Ετήσιο όφελος: 1.283€.

  • Νέος 24 ετών (μισθός 1.250€): Μηδενικός φόρος. Αύξηση 177€/μήνα. Ετήσιο όφελος: 2.483€ (σχεδόν 2 επιπλέον μισθοί!).

  • Νέος 29 ετών (μισθός 1.500€): Φόρος 9% αντί 22%. Αύξηση 100€/μήνα. Ετήσιο όφελος: 1.400€.

2. Οικογένειες με παιδιά

  • Μισθωτός με 1 παιδί (μισθός 1.510€): Αύξηση 43€/μήνα. Ετήσιο όφελος για το ζευγάρι (αν εργάζονται και οι δύο): 1.200€.

  • Μισθωτός με 2 παιδιά (μισθός 1.526€): Αύξηση 64€/μήνα. Συνολικό οικογενειακό όφελος: 1.800€/έτος.

  • Δημόσιος Υπάλληλος με 2 παιδιά (μισθός 1.780€): Αύξηση 75€/μήνα.

3. Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι

  • Τρίτεκνος (μισθός 1.540€): Αύξηση 121€/μήνα. Αν η σύζυγος παίρνει 1.290€, η συνολική αύξηση στο σπίτι είναι 214€/μήνα (3.000€ το χρόνο).

  • Πολύτεκνος (μισθός 1.809€): Αύξηση-μαμούθ 293€/μήνα. Ετήσιο όφελος: 4.100€. Αν εργάζεται και η σύζυγος, το οικογενειακό όφελος μπορεί να φτάσει τα 5.780€ ετησίως.

Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Οι ατομικές επιχειρήσεις θα δουν την ωφέλεια των μειώσεων με την υποβολή των δηλώσεων του 2026, δηλαδή τον Μάρτιο του 2027.

Madata Tip: Ελέγξτε την εκκαθάριση της μισθοδοσίας σας στα τέλη Ιανουαρίου για να επιβεβαιώσετε τη μείωση της παρακράτησης φόρου!

