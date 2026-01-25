Πώς να οργανώσετε τη ντουλάπα σας σε 15 λεπτά: Το κόλπο των 3 στοιβών που θα σας λύσει τα χέρια και θα εξαφανίσει το χάος

Η εικόνα μιας ακατάστατης ντουλάπας μπορεί να προκαλέσει άγχος πριν καν ξεκινήσει η μέρα σας. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ρούχα που δεν φοράμε ποτέ, στοιβαγμένα σε ράφια που «ξεχειλίζουν». Υπάρχει όμως μια μέθοδος που υπόσχεται να βάλει τάξη στο χάος μέσα σε μόλις 15 λεπτά, χωρίς να χρειαστεί να περάσετε όλη την Κυριακή σας καθαρίζοντας.

Το κόλπο των "3 στοιβών"

Η λογική είναι απλή και αποτελεσματική. Βγάλτε τα ρούχα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και χωρίστε τα ακαριαία σε τρεις κατηγορίες:

Στοίβα "Κρατάω": Ρούχα που φοράτε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Στοίβα "Ίσως": Ρούχα που έχετε να φορέσετε πάνω από 6 μήνες. Αυτά πάνε σε ένα κουτί στην αποθήκη. Αν δεν τα αναζητήσετε σε 2 μήνες, δωρίστε τα. Στοίβα "Φεύγουν": Ρούχα που δεν σας κάνουν πια ή έχουν φθορές.

3 Μυστικά για έξτρα χώρο:

Η μέθοδος του "φακέλου": Διπλώστε τα μπλουζάκια σας κάθετα (μέθοδος Marie Kondo) ώστε να βλέπετε τι έχετε με μια ματιά και να μην χρειάζεται να ανακατεύετε όλη τη στοίβα.

Ομοιομορφία στις κρεμάστρες: Χρησιμοποιήστε ίδιου τύπου κρεμάστρες. Η οπτική ομοιομορφία κάνει τη ντουλάπα να φαίνεται πιο τακτοποιημένη και κερδίζει πόντους χώρου.

Αξιοποιήστε την πόρτα: Τοποθετήστε κρεμάστρες ή θήκες στο εσωτερικό της πόρτας της ντουλάπας για ζώνες, φουλάρια ή κοσμήματα.

Madata Tip: Αν θέλετε η ντουλάπα σας να μυρίζει πάντα φρεσκάδα, τοποθετήστε ανάμεσα στα ρούχα ένα τούλινο σακουλάκι με αποξηραμένη λεβάντα ή ένα κομμάτι σαπούνι με άρωμα πούδρας.

