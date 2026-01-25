Το μυστικό για την πιο τραγανή συκωταριά στο φούρνο: Τι πρέπει να βάλετε πριν το ψήσιμο για να μη στεγνώσει και να "λιώνει" στο στόμα

Η συκωταριά στο φούρνο είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μεζέδες για το κυριακάτικο τραπέζι, όμως το ρίσκο είναι μεγάλο: αν δεν προσέξετε, μπορεί να καταλήξει σκληρή και στεγνή. Υπάρχει όμως ένα απλό μυστικό, που χρησιμοποιούν οι παλιοί ψήστες, για να βγαίνει πάντα ζουμερή εσωτερικά και απίστευτα τραγανή απ' έξω.

Το "κόλπο" πριν το φούρνο

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να βάζουμε τη συκωταριά κατευθείαν στο ταψί. Για να διατηρήσει τα υγρά της και να γίνει «λουκούμι», το μυστικό κρύβεται στο μαρινάρισμα.

Το μυστικό υλικό: Πριν την ψήσετε, βάλτε τα κομμάτια της συκωταριάς σε ένα μπολ με γάλα για τουλάχιστον 30 λεπτά στο ψυγείο. Το γαλακτικό οξύ σπάει τις πρωτεΐνες και κάνει το κρέας απίστευτα τρυφερό.

Πώς θα την ψήσετε για να γίνει τραγανή

Στέγνωμα: Αφού τη βγάλετε από το γάλα, σκουπίστε την πολύ καλά με χαρτί κουζίνας. Αν είναι υγρή, δεν θα γίνει ποτέ τραγανή. Το αλεύρωμα: Περάστε τα κομμάτια από ένα ελαφρύ μείγμα αλευριού, ρίγανης και καπνιστής πάπρικας. Η θερμοκρασία: Προθερμάνετε το φούρνο στους 220°C. Η υψηλή θερμοκρασία θα «θωρακίσει» αμέσως τη συκωταριά, κρατώντας τα ζουμιά μέσα. Ο χρόνος: Μην την ξεχάσετε! Χρειάζεται μόλις 15-20 λεπτά. Αν την αφήσετε παραπάνω, θα σκληρύνει.

Η πινελιά του τέλους

Μόλις τη βγάλετε από το φούρνο, περιχύστε την με ένα μείγμα από ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και ψιλοκομμένο δεντρολίβανο. Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο για 5 λεπτά πριν σερβίρετε – αυτός ο «εγκλωβισμός» του ατμού θα την κάνει ακόμα πιο μαλακή.