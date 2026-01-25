Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στη Μινεσότα των ΗΠΑ, η οποία «φλέγεται» μετά τη δολοφονία ενός 37χρονου άνδρα από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE). Το περιστατικό έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό, ενώ η οργή των πολιτών ξεχειλίζει στους δρόμους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν όταν πράκτορες της ICE επιχείρησαν να συλλάβουν τον 37χρονο στο πλαίσιο επιχείρησης για απελάσεις. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, οι πράκτορες άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις που γρήγορα εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Η οργή των γονέων και η κόντρα με τον Τραμπ

Η κατάσταση πήρε πολιτικές διαστάσεις μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιχείρησε να δικαιολογήσει την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο εγκληματία».

Οι γονείς του θύματος ξέσπασαν, καταγγέλλοντας τον Αμερικανό πρόεδρο για «αηδιαστικά ψέματα».

«Ο γιος μας δεν ήταν εγκληματίας, ήταν ένας οικογενειάρχης που πάλευε για τη ζωή του», δήλωσαν συντετριμμένοι.

Κατηγορούν την κυβέρνηση για στοχοποίηση μεταναστών και χρήση υπέρμετρης βίας χωρίς λόγο.

Σε κατάσταση πολιορκίας οι πόλεις

Εικόνες από τη Μινεσότα δείχνουν φλεγόμενα κτίρια, οδοφράγματα και δακρυγόνα. Οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλές περιοχές, ενώ η Εθνοφρουρά βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Madata Tip: Η κατάσταση στη Μινεσότα θυμίζει τις ημέρες του George Floyd, προκαλώντας φόβους για γενικευμένη κοινωνική εξέγερση στις ΗΠΑ εν μέσω της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ.

