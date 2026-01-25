Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής. Ο 46χρονος δράστης μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 81χρονο πατέρα του. Το σκοτεινό παρελθόν του μητροκτόνου που κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Σοκ επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Γλυφάδας από την αποκάλυψη μιας άγριας δολοφονίας με θύμα έναν 81χρονο άνδρα. Ο δράστης, ο 46χρονος γιος του θύματος, συνελήφθη από τις αρχές αφού πρώτα είχε προσπαθήσει να εξαφανίσει το πτώμα του πατέρα του μέσα στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής (25/01) στην οδό Γυθείου 11. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα, εντοπίζοντας τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο όχημα που ήταν παρκαρισμένο έξω από την τριώροφη κατοικία όπου διέμεναν πατέρας και γιος. Ο 81χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Ο «διπλός» δολοφόνος που κυκλοφορούσε ελεύθερος

Αυτό που προκαλεί ανατριχίλα είναι το παρελθόν του 46χρονου συλληφθέντα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος άνθρωπος στις 29 Μαρτίου 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του! Ο δράστης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, φαίνεται πως είχε αφεθεί ελεύθερος, με αποτέλεσμα 12 χρόνια μετά να ολοκληρώσει το οικογενειακό δράμα σκοτώνοντας και τον πατέρα του.

