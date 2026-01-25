Πλούσιο είναι το αθλητικό μενού της σημερινής ημέρας, με τα βλέμματα να στρέφονται στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο αλλά και τη δράση στη Super League και τη Basket League. Η Εθνική Ανδρών παλεύει για το χάλκινο μετάλλιο, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

Τα μεγάλα ραντεβού της ημέρας

13:00 (ΕΡΤ2): Κολοσσός – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

16:00 (ΕΡΤ2): Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι (Stoiximan GBL)

18:00 (ΕΡΤ2): Ελλάδα – Ιταλία (Μικρός Τελικός Πόλο Ανδρών)

18:30 (Novasports Premier League): Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19:00 (COSMOTE SPORT 2 HD): Γιουβέντους – Νάπολι

19:30 (Novasports Prime): Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Super League)

21:30 (ΕΡΤ2): Μεγάλος Τελικός Πόλο Ανδρών

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

Ποδόσφαιρο (Ελλάδα & Ευρώπη)

15:00: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μαγιόρκα (Novasports 1HD)

16:00: Άρης – Λεβαδειακός (Novasports Prime)

16:00: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι (Novasports Premier League)

16:00: Νιούκαστλ – Άστον Βίλα (Novasports 2HD)

18:00: ΟΦΗ – Παναιτωλικός (COSMOTE SPORT 1 HD)

21:45: Ρόμα – Μίλαν (COSMOTE SPORT 2 HD)

Μπάσκετ & Άλλα Σπορ

12:05: WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS16 (COSMOTE SPORT 5 HD)

17:00: Πετκίμ – Φενέρμπαχτσε (COSMOTE SPORT 9 HD)

19:15: Μίλων – ΠΑΟΚ (Volley League Ανδρών - ΕΡΤ2)

22:30: Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς (NBA - COSMOTE SPORT 4 HD)

