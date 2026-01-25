Θρίλερ στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014!

Θρίλερ στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014!

Σοκ προκαλεί η είδηση που έρχεται από τη Γλυφάδα, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του γιου του θύματος, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να είναι ο δράστης του εγκλήματος.

Το χρονικό της φρίκης

Η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή μετά από αναφορές για ύποπτη κίνηση γύρω από το όχημα. Με την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, αντικρίζοντας τη σορό του άτυχου άνδρα μέσα στον χώρο των αποσκευών.

Ο δράστης με το σκοτεινό παρελθόν

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανατριχίλα είναι το παρελθόν του συλληφθέντα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές:

  • Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014, ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο πριν από 12 χρόνια.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της Ασφάλειας και ιατροδικαστής, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και το κίνητρο που οδήγησε τον γιο στην πατροκτονία.

