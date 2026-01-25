Ζώδια: Κάθε βήμα ανοίγει νέες πόρτες – Ποια 3 ζώδια θα έχουν 'χρυσή' εβδομάδα στα οικονομικά και τα αισθηματικά (26/1 - 1/2)

Μια από τις πιο καθοριστικές εβδομάδες του 2026 ξεκινά, καθώς η μετακίνηση του Ποσειδώνα στον Κριό στις 26 Ιανουαρίου φέρνει ένα κύμα τύχης και νέων ευκαιριών. Πρόκειται για μια ενέργεια που θα μας συνοδεύει για τα επόμενα χρόνια, αλλά οι πρώτες ημέρες θα είναι καταλυτικές για τρία συγκεκριμένα ζώδια.

Τα 3 τυχερά ζώδια της εβδομάδας

Λέων: Η τύχη είναι με το μέρος σας! Από τη Δευτέρα, ανοίγουν πόρτες που θεωρούσατε κλειστές. Ο Ποσειδώνας σας δίνει το θάρρος να κυνηγήσετε μεγάλα όνειρα, ενώ στα επαγγελματικά έρχεται μια πρόταση που θα αλλάξει τα δεδομένα. Κριός: Είστε οι πρωταγωνιστές. Με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σας, η διαίσθησή σας είναι αλάνθαστη. Είναι η στιγμή να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και να κάνετε το επόμενο μεγάλο βήμα σε μια σχέση ή μια επένδυση. Υδροχόος: Η σύνοδος Ερμή-Αφροδίτης στο ζώδιό σας στις 29/1 φέρνει έντονο φλερτ και οικονομικές ανάσες. Αν περιμένατε μια είδηση για χρήματα, αυτή είναι η εβδομάδα σας.

Τι πρέπει να προσέξουν αυτά τα ζώδια;

Δίδυμοι: Προσοχή στις παρεξηγήσεις. Μην αποφεύγετε τις δύσκολες συζητήσεις, γιατί η Πανσέληνος την 1η Φεβρουαρίου θα φέρει ξεκαθαρίσματα.

Παρθένος: Τα έξοδα τρέχουν. Κάντε σωστή διαχείριση για να μη βγείτε εκτός προϋπολογισμού στο τέλος του μήνα.

Σκορπιός: Η ανάγκη για επιβεβαίωση στη σχέση σας μπορεί να φέρει γκρίνια. Χαλαρώστε και δείξτε εμπιστοσύνη στον σύντροφό σας.

Οι προβλέψεις για τα υπόλοιπα ζώδια:

Ταύρος: Η εβδομάδα φέρνει σταθερότητα στα επαγγελματικά, αλλά προσέξτε την τάση σας για πείσμα στις 28/1. Μια υποχώρηση θα σας βγει σε καλό.

Καρκίνος: Οικονομικές εκκρεμότητες από το παρελθόν έρχονται στην επιφάνεια. Είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλετε μια τάξη σε λογαριασμούς και δάνεια.

Ζυγός: Κοινωνικά θα είστε στο επίκεντρο. Αν είστε ελεύθεροι, μια νέα γνωριμία μέσα από τον φιλικό σας κύκλο θα σας ενθουσιάσει την Πέμπτη.

Τοξότης: Εστιάζετε στην επικοινωνία και στα ταξίδια. Αν σχεδιάζετε μια απόδραση ή μια νέα συνεργασία, οι μέρες μετά τις 27/1 είναι ιδανικές.

Αιγόκερως: Η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει. Στα αισθηματικά, το κλίμα γίνεται πιο θερμό, αρκεί να αφήσετε την εργασιομανία σας στην άκρη για λίγο.

Ιχθύες: Με τον κυβερνήτη σας, τον Ποσειδώνα, να αλλάζει ζώδιο, νιώθετε μια εσωτερική αναταραχή. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις, αφήστε τη σκόνη να κάτσει.

Madata Tip: Η Πανσέληνος στον Λέοντα (1/2) θα εντείνει τα συναισθήματα. Είναι η ιδανική στιγμή για να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατάει στάσιμους.

Διαβάστε ακόμα: Ζώδια Σήμερα 24 Ιανουαρίου 2026: Ανατροπές για τους Καρκίνους και χρυσές ευκαιρίες για 3 ζώδια – Οι προβλέψεις της ημέρας