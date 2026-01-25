Παραμένει στη ΜΕΘ η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ. Πώς ο πνευμονιόκοκκος οδήγησε σε επιπλοκές και πνευμονία. Η επιδείνωση της υγείας της από την αρχή της εβδομάδας και το χαμηλό οξυγόνο.

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει για τέταρτο 24ωρο η Σία Κοσιώνη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πνευμονίας που προκλήθηκε από πνευμονιόκοκκο. Αν και η κατάσταση της 45χρονης δημοσιογράφου κρίνεται σταθερή και εκτός κινδύνου, η παραμονή στη ΜΕΘ κρίθηκε απαραίτητη λόγω των χαμηλών επιπέδων οξυγόνου που παρουσίασε.

Το παρασκήνιο της περιπέτειας

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, η Σία Κοσιώνη δεν αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία μόνο την Πέμπτη. Ήταν ήδη ασθενής από τις αρχές της εβδομάδας, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Ωστόσο, το απόγευμα της Πέμπτης (22/1), ενώ βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία με έντονη δύσπνοια.

Τι λένε οι γιατροί

Η εισαγωγή στο νοσοκομείο έγινε εσπευσμένα και οι εξετάσεις έδειξαν πνευμονία. Η απόφαση για νοσηλεία στην εντατική είναι κυρίως υποστηρικτική για να επανέλθει το οξυγόνο της στα φυσιολογικά επίπεδα και να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές. Οι οικείοι της και οι συνάδελφοί της στον ΣΚΑΪ βρίσκονται στο πλευρό της, αναμένοντας το επόμενο ιατρικό ανακοινωθέν.

