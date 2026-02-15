LIVE, 15 Φεβρουαρίου 2026: Τραγωδία στην Κρήτη, βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία και ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ

LIVE, 15 Φεβρουαρίου 2026: Τραγωδία στην Κρήτη, βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία και ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το madata.gr συγκεντρώνει για εσάς τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε μια συνεχή ροή ενημέρωσης.

  • Καιρός: Νέα επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου της ΕΜΥ. Καταιγίδες σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Θράκη μέχρι το απόγευμα. Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ στο Αιγαίο και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Διαβάστε περισσότερα

  • Σπίτι: Πώς να καθαρίσετε το σπίτι σε 15 λεπτά! Το «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για όταν περιμένετε ξαφνικούς επισκέπτες και επικρατεί χάος. Διαβάστε περισσότερα

  • Διατροφή: Τα 3 φρούτα που «καίνουν» το λίπος στην κοιλιά. Ποια πρέπει να καταναλώνετε το πρωί για να ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας και να καταπολεμήσετε το σπλαχνικό λίπος. Διαβάστε περισσότερα

  • Πολιτική: Ο κυριακάτικος απολογισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι αναφορές στις σχέσεις με την Τουρκία, η πρόοδος της Γραμμής 4 του Μετρό και η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Διαβάστε περισσότερα
  • Τρίκαλα: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την έκρηξη στη «Βιολάντα». Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης για κακούργημα. Εντοπίστηκαν «εικονικά» συστήματα ασφαλείας και διαρροές που αγνοήθηκαν για μήνες. Διαβάστε περισσότερα
  • Υγεία: Το «χρυσό» ρόφημα με κουρκουμά που θωρακίζει το ανοσοποιητικό. Μάθετε πώς να το φτιάξετε και πώς ωφελεί τον οργανισμό σας. Διαβάστε περισσότερα
  • Ζώδια: Ημερήσιες προβλέψεις για τις 15 Φεβρουαρίου. Ποια ζώδια ευνοούνται στα οικονομικά και πώς επηρεάζεται η ψυχολογία των 12 εκπροσώπων μετά τον Άγιο Βαλεντίνο. Διαβάστε περισσότερα
  • Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο χωριό Μάρθα, όπου ένας 63χρονος αφαίρεσε τη ζωή του 67χρονου αδελφού του με μαχαίρι μετά από έντονο καβγά. Το κλίμα στο χωριό παραμένει βαρύ, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

  •  Η κακοκαιρία σαρώνει τη δυτική Ελλάδα. Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός λόγω κατολίσθησης, ενώ ο ποταμός Αλφειός βρίσκεται στα όρια υπερχείλισης. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για νέα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

  • Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ κρατούν τα πλοία δεμένα σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο. Προβλήματα και στις γραμμές της Βόρειας Ελλάδας. Νέα ενημέρωση αναμένεται μετά τις 17:00. Διαβάστε περισσότερα εδώ

  • Λήγει αύριο, Δευτέρα, η προθεσμία για τις αιτήσεις μείωσης του φόρου λόγω ασφάλισης κατοικίας. Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν «μισό ΕΝΦΙΑ» φέτος και πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

  • Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου 3869, καθώς θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης. Τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες και γιατί ανησυχούν οι τράπεζες. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Διαβάστε ακόμα: Live Ενημέρωση: Οι κυριότερες ειδήσεις του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

'Όχι' από το ΣτΕ για τα Δώρα στο Δημόσιο: Απορρίφθηκε η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ – Τι αποφάσισε η Ολομέλεια
Οικονομία

'Όχι' από το ΣτΕ για τα Δώρα στο Δημόσιο: Απορρίφθηκε η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ – Τι αποφάσισε η Ολομέλεια

Οι αόρατοι κλέφτες ρεύματος: 5 συσκευές που καίνε ακόμα και όταν είναι σβηστές – Πώς θα γλιτώσετε έως 15%
Οικονομία

Οι αόρατοι κλέφτες ρεύματος: 5 συσκευές που καίνε ακόμα και όταν είναι σβηστές – Πώς θα γλιτώσετε έως 15%

Τραγωδία Βιολάντα: Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη
Κοινωνία

Τραγωδία Βιολάντα: Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη

Γιατί ξυπνάτε κάθε βράδυ μεταξύ 3 και 4 το πρωί; Τι προσπαθεί να σας πει το σώμα σας
Υγεία

Γιατί ξυπνάτε κάθε βράδυ μεταξύ 3 και 4 το πρωί; Τι προσπαθεί να σας πει το σώμα σας

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Εξέπεμψε σήμα το κινητό της στο Βερολίνο
Κοινωνία

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Εξέπεμψε σήμα το κινητό της στο Βερολίνο