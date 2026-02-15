Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το madata.gr συγκεντρώνει για εσάς τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε μια συνεχή ροή ενημέρωσης.
- Καιρός: Νέα επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου της ΕΜΥ. Καταιγίδες σε Ήπειρο, Κέρκυρα και Θράκη μέχρι το απόγευμα. Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ στο Αιγαίο και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην Αττική. Διαβάστε περισσότερα
-
Σπίτι: Πώς να καθαρίσετε το σπίτι σε 15 λεπτά! Το «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για όταν περιμένετε ξαφνικούς επισκέπτες και επικρατεί χάος. Διαβάστε περισσότερα
-
Διατροφή: Τα 3 φρούτα που «καίνουν» το λίπος στην κοιλιά. Ποια πρέπει να καταναλώνετε το πρωί για να ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας και να καταπολεμήσετε το σπλαχνικό λίπος. Διαβάστε περισσότερα
- Πολιτική: Ο κυριακάτικος απολογισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι αναφορές στις σχέσεις με την Τουρκία, η πρόοδος της Γραμμής 4 του Μετρό και η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Διαβάστε περισσότερα
- Τρίκαλα: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την έκρηξη στη «Βιολάντα». Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης για κακούργημα. Εντοπίστηκαν «εικονικά» συστήματα ασφαλείας και διαρροές που αγνοήθηκαν για μήνες. Διαβάστε περισσότερα
- Υγεία: Το «χρυσό» ρόφημα με κουρκουμά που θωρακίζει το ανοσοποιητικό. Μάθετε πώς να το φτιάξετε και πώς ωφελεί τον οργανισμό σας.
Διαβάστε π ερισσότερα
- Ζώδια: Ημερήσιες προβλέψεις για τις 15 Φεβρουαρίου. Ποια ζώδια ευνοούνται στα οικονομικά και πώς επηρεάζεται η ψυχολογία των 12 εκπροσώπων μετά τον Άγιο Βαλεντίνο. Διαβάστε περισσότερα
- Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο χωριό Μάρθα, όπου ένας 63χρονος αφαίρεσε τη ζωή του 67χρονου αδελφού του με μαχαίρι μετά από έντονο καβγά. Το κλίμα στο χωριό παραμένει βαρύ, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
- Η κακοκαιρία σαρώνει τη δυτική Ελλάδα. Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός λόγω κατολίσθησης, ενώ ο ποταμός Αλφειός βρίσκεται στα όρια υπερχείλισης. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για νέα έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες.
- Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ κρατούν τα πλοία δεμένα σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο. Προβλήματα και στις γραμμές της Βόρειας Ελλάδας. Νέα ενημέρωση αναμένεται μετά τις 17:00. Διαβάστε περισσότερα εδώ
- Λήγει αύριο, Δευτέρα, η προθεσμία για τις αιτήσεις μείωσης του φόρου λόγω ασφάλισης κατοικίας. Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν «μισό ΕΝΦΙΑ» φέτος και πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά.
- Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου 3869, καθώς θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης. Τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες και γιατί ανησυχούν οι τράπεζες.
