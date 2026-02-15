Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026. Τα έντονα φαινόμενα, που ξεκίνησαν από το Σάββατο, αναμένεται να επιμείνουν σε αρκετές περιοχές της χώρας μέχρι το απόγευμα, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι θυελλώδεις άνεμοι και η μεταφορά σκόνης.

Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν έως και το απόγευμα στις εξής περιοχές:

Ιόνιο: Στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ήπειρος: Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το απόγευμα.

Βόρεια Ελλάδα: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι. Η έντασή τους θα φτάσει τα 8 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου αναμένονται ριπές έως και 9 μποφόρ.

Αφρικανική σκόνη στην ανατολική Ελλάδα

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Το φαινόμενο θα είναι πιο έντονο στις νότιες και κεντρικές περιοχές και συγκεκριμένα σε:

Πελοπόννησο και Κρήτη

Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

Εύβοια και Κυκλάδες

