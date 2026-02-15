Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές αφήνει πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με την Ήπειρο και την Πελοπόννησο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις, πλημμύρες σε καλλιέργειες και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για νέα επιδείνωση των φαινομένων εντός της ημέρας.

«Παράλυση» στην Ήπειρο – Κλειστή η Ιόνια Οδός

Η κατάσταση στην Ήπειρο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις υποδομές να δέχονται ισχυρή πίεση:

Ιόνια Οδός: Παραμένει κλειστή στο ύψος της Συκούλας λόγω μεγάλης κατολίσθησης. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αντιρρίου.

Παραμένει κλειστή στο ύψος της Συκούλας λόγω μεγάλης κατολίσθησης. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία μέσω της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αντιρρίου. Πρέβεζα: Συνεχείς καταπτώσεις βράχων στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Ζημιές καταγράφηκαν σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκά.

Συνεχείς καταπτώσεις βράχων στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας. Ζημιές καταγράφηκαν σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκά. Πάργα: Στην Ανθούσα, αποκόλληση βράχου ισοπέδωσε σταθμευμένο όχημα, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά.

Ο Δήμαρχος Πάργας, Νίκος Ζαχαριάς, τόνισε πως το έδαφος έχει «ρευστοποιηθεί» από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, καθιστώντας τις αποκαταστάσεις εξαιρετικά δύσκολες.

Στο «κόκκινο» η Πελοπόννησος – Φόβοι για τον Αλφειό

Η Ηλεία και η Μεσσηνία μετρούν πληγές από τα έντονα φαινόμενα:

Αλφειός Ποταμός: Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς ο ποταμός βρίσκεται στα όρια υπερχείλισης. Αν η ροή του παραποτάμου Λάβανα συνεχιστεί με την ίδια ένταση, το φράγμα κινδυνεύει να μην αντέξει.

Μεσσηνία: Πλημμύρισαν θερμοκήπια και καλλιέργειες, ενώ στο κέντρο της Μεσσήνης κατέρρευσε τοιχίο παλιάς οικίας, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

Κατάκολο: Σημειώθηκαν νέες κατολισθήσεις που δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις.

Νέα προειδοποίηση ΕΜΥ: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα επικίνδυνα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το απόγευμα της Κυριακής:

Ισχυρές βροχές & καταιγίδες: Αναμένονται σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Παξούς, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Θυελλώδεις άνεμοι: Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ.

Αφρικανική σκόνη: Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης, κυρίως στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησος, Αττική).

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει υψηλός λόγω του κορεσμένου εδάφους.

