Μια ανατρεπτική απόφαση του Αρείου Πάγου έρχεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο για τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010). Η δικαστική κρίση ορίζει ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, μια εξέλιξη που προκαλεί έντονες διεργασίες στο οικονομικό επιτελείο και το τραπεζικό σύστημα.

Τι αλλάζει στον υπολογισμό των δόσεων

Μέχρι σήμερα, η διεθνής τραπεζική πρακτική επέβαλε τον εκτοκισμό επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου εισάγει μια παγκόσμια πρωτοτυπία:

Νέος Τρόπος: Ο τόκος θα επιβάλλεται μόνο στο ποσό της μηνιαίας δόσης.

Αποτέλεσμα: Σημαντική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο, αλλά και οικονομικό «πονοκέφαλο» για τις τράπεζες και τα funds.

Οι 5 βασικές επιπτώσεις στην οικονομία

Παράγοντες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Τράπεζας της Ελλάδος προειδοποιούν για μια σειρά από παρενέργειες:

Φρένο στις νέες στεγαστικές πιστώσεις: Οι τράπεζες αναμένεται να γίνουν πολύ πιο αυστηρές στη χορήγηση νέων δανείων, εστιάζοντας μόνο σε πελάτες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Πιθανή αύξηση επιτοκίων: Υπάρχουν φόβοι ότι το κόστος που προκύπτει για τις τράπεζες θα μετακυλιστεί στους νέους δανειολήπτες μέσω αυξημένων επιτοκίων. Κίνδυνος για το πρόγραμμα «Ηρακλής»: Εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργηθεί χρηματοδοτικό κενό έως και 1 δισ. ευρώ στις τιτλοποιήσεις, κάτι που ίσως ενεργοποιήσει κρατικές εγγυήσεις. Απειλή πλειστηριασμών: Για να καλυφθούν οι απώλειες στις ταμειακές ροές, ενδέχεται να εντατικοποιηθούν οι πιέσεις για ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. Κουλτούρα πληρωμών: Εκφράζεται ανησυχία για αναζωπύρωση των «στρατηγικών κακοπληρωτών» που θα προσδοκούν παρόμοιες ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις.

Τα επόμενα βήματα και τα κρίσιμα ερωτήματα

Η αγορά αναμένει την καθαρογραφή της απόφασης για να αποσαφηνιστούν τρία κρίσιμα σημεία:

Αν η εφαρμογή θα έχει αναδρομική ισχύ ή θα αφορά μόνο το μέλλον.

Ποιες κατηγορίες δανείων επηρεάζονται άμεσα.

Αν καταλαμβάνει ήδη εκτελούμενες δικαστικές ρυθμίσεις.

Τα νούμερα πίσω από τον νόμο Κατσέλη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ (τέλος 2024):

195.000 δανειολήπτες έχουν ενταχθεί συνολικά στον νόμο.

Τα δάνεια αυτά αγγίζουν τα 6,1 δισ. ευρώ.

Το 43% των αιτήσεων απορρίφθηκε από τα δικαστήρια, κυρίως λόγω «δολιότητας».

Διαβάστε ακόμα: Οι αόρατοι κλέφτες ρεύματος: 5 συσκευές που καίνε ακόμα και όταν είναι σβηστές – Πώς θα γλιτώσετε έως 15%