Τραγωδία Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το «εικονικό» σύστημα ασφαλείας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης έκρηξης στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου το Σάββατο, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, με το κατηγορητήριο να έχει πλέον αναβαθμιστεί από πλημμέλημα σε κακούργημα.

Η συμπληρωματική δικογραφία της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον διαμελισμό πέντε εργαζομένων γυναικών.

Το υπόγειο που έγινε «βόμβα» 185 κιλών δυναμίτιδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή προπανίου σε διαβρωμένο σωλήνα στο υπόγειο. Ο συγκεκριμένος σωλήνας είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, με αποτέλεσμα να φθαρεί από λιπάσματα παρακείμενων αγρών.

Η ισχύς της έκρηξης υπολογίζεται ότι ήταν ισοδύναμη με 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, μετατρέποντας το εργοστάσιο σε ερείπια μέσα σε δευτερόλεπτα.

«Εικονικά» συστήματα ασφαλείας και καλώδια-μαϊμού

Οι αποκαλύψεις για τα μέτρα ασφαλείας προκαλούν οργή:

  • Ανιχνευτές-διακοσμητικά: Εντοπίστηκαν ανιχνευτές αερίου που δεν ήταν συνδεδεμένοι στο ηλεκτρικό δίκτυο, αλλά είχαν καλώδια βαμμένα στον τοίχο για να φαίνονται λειτουργικοί στους ελέγχους.

  • Αδιαφορία για τη διαρροή: Μαρτυρίες επιβεβαιώνουν έντονη οσμή προπανίου ήδη από τον Ιούνιο. Ιδιώτης τεχνικός που κλήθηκε, δεν προχώρησε σε επισκευή λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία.

  • Κρυφές δεξαμενές: Η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από τις Αρχές την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών που είχαν τοποθετηθεί σε μη προβλεπόμενη απόσταση.

Case study για τη βιομηχανική ασφάλεια

Ο Αντιστράτηγος ε.α. και καθηγητής Χημείας, Μιχάλης Χάλαρης, χαρακτήρισε την υπόθεση ως «case study» που αναδεικνύει τα κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Τόνισε πως συχνά οι έλεγχοι γίνονται «επί χάρτου» και όχι στην ουσία, επιτρέποντας σε βιομηχανίες να λειτουργούν με εγκληματικές παραλείψεις.

