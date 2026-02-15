Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο, μετά την αιματηρή αδελφοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02). Ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από τα χέρια του 63χρονου αδελφού του, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, μετά από έναν άγριο καβγά που ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Το χρονικό του φονικού

Η αντίστροφη μέτρηση για την τραγωδία ξεκίνησε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές και μαρτυρίες:

Οι δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έναν έντονο διαπληκτισμό.

Ο 63χρονος φερόμενος ως δράστης βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η κατάσταση οξύνθηκε γρήγορα, με τον 63χρονο να αρπάζει ένα μαχαίρι και να καταφέρει θανάσιμα πλήγματα στον αδελφό του στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα.

Το θύμα δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης και άφησε την τελευταία του πνοή σχεδόν ακαριαία στο σημείο της συμπλοκής.

Τεταμένο κλίμα από το πρωί

Οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το υπόβαθρο της σχέσης των δύο αδελφών. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ:

Τα δύο αδέλφια συγκατοικούσαν το τελευταίο διάστημα στο πατρικό τους σπίτι στη Μάρθα.

Ο 67χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα στο χωριό από το Ηράκλειο, αναζητώντας μια ήρεμη ζωή στις ρίζες του.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι το κλίμα ανάμεσα στους δύο άνδρες ήταν τεταμένο ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, με αφορμή μια συνηθισμένη καθημερινή διαφωνία.

Οι έρευνες των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Α.Τ. Βιάννου και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηρακλείου. Ο 63χρονος συνελήφθη αμέσως και κρατείται, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στο έγκλημα.

Στο χωριό επικρατεί «βαριά» σιωπή, με τους κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν πώς μια οικογενειακή διαφωνία κατέληξε σε μια τέτοια ανείπωτη τραγωδία.

