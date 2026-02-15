Το χρυσό ρόφημα με κουρκουμά που θωρακίζει το ανοσοποιητικό

Ο κουρκουμάς είναι ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά φάρμακα που έχουμε στην κουζίνα μας. Το «χρυσό γάλα» (Golden Milk), όπως είναι γνωστό παγκοσμίως, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην Αγιουρβέδα για την αντιμετώπιση φλεγμονών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και τη βελτίωση της πέψης.

Τα οφέλη του κουρκουμά

Αντιφλεγμονώδη δράση: Η κουρκουμίνη βοηθά στη μείωση του πόνου στις αρθρώσεις και προστατεύει τα κύτταρα.

Θωράκιση ανοσοποιητικού: Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, βοηθά τον οργανισμό να αμυνθεί ενάντια σε ιώσεις και κρυολογήματα.

Βελτίωση διάθεσης: Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του άγχους.

Πώς θα φτιάξετε το τέλειο ρόφημα

Για να απορροφηθεί η κουρκουμίνη από τον οργανισμό, χρειάζεται απαραίτητα δύο συστατικά: λιπαρά και μαύρο πιπέρι.

Υλικά:

1 φλιτζάνι γάλα (ζωικό ή φυτικό, π.χ. αμυγδάλου). 1/2 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά σε σκόνη. Μια πρέζα μαύρο πιπέρι. 1/2 κουταλάκι του γλυκού μέλι (προαιρετικά). Λίγη κανέλα για έξτρα γεύση.

Εκτέλεση: Ζεστάνετε το γάλα σε ένα κατσαρολάκι (χωρίς να βράσει). Προσθέστε τον κουρκουμά, το πιπέρι και την κανέλα. Ανακατέψτε καλά για 2-3 λεπτά. Αποσύρετε από τη φωτιά και, αφού κρυώσει ελαφρώς, προσθέστε το μέλι.

