Πώς να καθαρίσετε το σπίτι σε 15 λεπτά: Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για ξαφνικούς επισκέπτες

Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση: Το τηλέφωνο χτυπάει, οι φίλοι ή οι συγγενείς ανακοινώνουν ότι έρχονται σε λίγο και στο σπίτι επικρατεί ένα χάος. Μην πανικοβάλλεστε. Το μυστικό για να δείχνει ο χώρος περιποιημένος σε ελάχιστο χρόνο δεν είναι η γενική καθαριότητα, αλλά η στρατηγική οπτική γωνία.

1. Εστιάστε μόνο στους χώρους των επισκεπτών

Μην αρχίσετε να συμμαζεύετε την κρεβατοκάμαρα ή το γραφείο. Εστιάστε αποκλειστικά στο καθιστικό, την κουζίνα και το μπάνιο. Κλείστε τις πόρτες των δωματίων που δεν θα χρησιμοποιηθούν για να «εξαφανίσετε» το περιττό χάος.

2. Η μέθοδος του «καλαθιού» (2 λεπτά)

Πάρτε ένα μεγάλο καλάθι, μια λεκάνη μπουγάδας ή μια σακούλα και μαζέψτε ό,τι βρίσκεται πάνω σε τραπέζια και καναπέδες (περιοδικά, παιχνίδια, καλώδια, ρούχα). Κρύψτε το καλάθι στην αποθήκη, την ντουλάπα ή ακόμα και μέσα στην μπανιέρα (κλείνοντας την κουρτίνα). Θα τα ταξινομήσετε αργότερα.

3. Φρεσκάρισμα στο μπάνιο (4 λεπτά)

Είναι ο χώρος που σίγουρα θα επισκεφθούν οι καλεσμένοι σας.

Καθαρίστε γρήγορα τον καθρέφτη και τη βρύση. Το λαμπερό μέταλλο δίνει αμέσως την αίσθηση της καθαριότητας.

Βάλτε καθαρές πετσέτες χεριών.

Ρίξτε λίγο καθαριστικό στη λεκάνη και κλείστε το καπάκι.

4. Η κουζίνα και η σκόνη (5 λεπτά)

Μην χάνετε χρόνο πλένοντας πιάτα. Τοποθετήστε τα όλα μέσα στο πλυντήριο πιάτων ή στον φούρνο για να φύγουν από το οπτικό πεδίο.

Περάστε με ένα πανάκι με μικροΐνες τις μεγάλες επιφάνειες που «βγάζουν μάτι», όπως η τραπεζαρία και το τραπεζάκι του σαλονιού.

5. Ατμόσφαιρα και Φωτισμός (2 λεπτά)

Ανοίξτε τα παράθυρα για 2 λεπτά να ανανεωθεί ο αέρας.

Ανάψτε ένα αρωματικό κερί ή ψεκάστε με ένα διακριτικό αρωματικό χώρου.

Χαμηλώστε ελαφρώς τον έντονο φωτισμό – οι σκιές βοηθούν στο να «κρυφτεί» η σκόνη που ίσως δεν προλάβατε να απομακρύνετε!

