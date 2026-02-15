Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Θρήνος για την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, μια εμβληματική προσωπικότητα που σφράγισε με την παρουσία της την πολιτική, τη νομική επιστήμη και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Μια ζωή γεμάτη «πρωτιές» και επιστημονική προσφορά

Γεννημένη στα Εξάρχεια το 1934, με καταγωγή από ιστορική οικογένεια της Ύδρας, η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη διέγραψε μια λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία.

Νομική Σπουδή: Σπούδασε στην Αθήνα και τη Γερμανία, όπου ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Ακαδημαϊκή Καριέρα: Το 1978 εξελέγη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το 1975 διηύθυνε το έγκριτο περιοδικό «Ποινικά Χρονικά».

Ακαδημία Αθηνών: Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας και το 2020 έγινε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος στην ιστορία του ιδρύματος.

28 χρόνια στην υπηρεσία της πολιτικής

Η πολιτική της διαδρομή ξεκίνησε το 1981 με τη Νέα Δημοκρατία. Εξελέγη συνεχώς βουλευτής Α' Αθηνών έως το 2009, υπηρετώντας σε κρίσιμα υπουργικά πόστα:

Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας (1989) Υπουργός Πολιτισμού (1990-1992) Υπουργός Δικαιοσύνης (1992-1993) Πρόεδρος της Βουλής (2004-2007)

Ως Πρόεδρος της Βουλής, ανέπτυξε έντονη κοινοβουλευτική διπλωματία και εκπροσώπησε την Ελλάδα στη σύνταξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσωπική ζωή

Ήταν παντρεμένη επί δεκαετίες με τον διακεκριμένο ιστορικό της φιλοσοφίας, Λίνο Μπενάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2022. Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη παρέμεινε μέχρι το τέλος μια ενεργή προσωπικότητα, μιλώντας τρεις ξένες γλώσσες και διατηρώντας την κατοικία της στο κέντρο της Αθήνας.

