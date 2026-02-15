Σε πλήρη ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα κυριότερα λιμάνια της χώρας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη καθιστούν αδύνατη και επικίνδυνη τη διεξαγωγή των δρομολογίων. Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται σε αναμονή, ενώ τα πλοία παραμένουν δεμένα μέχρι νεωτέρας.

Ποια λιμάνια επηρεάζονται

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Πειραιάς, Ραφήνα και Λαύριο: Τα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια έχουν ήδη ακυρωθεί.

Αργοσαρωνικός: Προβλήματα καταγράφονται και στις τοπικές γραμμές.

Εύβοια: Έχει διακοπεί η σύνδεση στη γραμμή Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα.

Οι επιβάτες αναμένουν τη νέα αξιολόγηση της κατάστασης που θα γίνει μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Προβλήματα και στη Βόρεια Ελλάδα

Η κακοκαιρία επηρεάζει σημαντικά και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στα βόρεια τμήματα της χώρας:

Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από την Καβάλα προς τον Πρίνο της Θάσου.

Απαγορευτικό ισχύει και για τις αναχωρήσεις από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Οδηγίες προς τους επιβάτες

Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους πολίτες που έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους:

Να επικοινωνούν οπωσδήποτε με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Να έρχονται σε επαφή με τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των εισιτηρίων τους.

Να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς η κατάσταση επανεκτιμάται συνεχώς βάσει των μετεωρολογικών δεδομένων.

