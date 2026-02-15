Ζώδια Σήμερα 15/02: Οι προβλέψεις για την Κυριακή – Ποιοι βλέπουν χρυσές ευκαιρίες στα οικονομικά

Η Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 φέρνει μια σημαντική αλλαγή στην ενέργεια των ημερών. Μετά την ένταση της γιορτής των ερωτευμένων, τα άστρα στρέφουν την προσοχή μας στην εσωτερική αναζήτηση, την οικονομική σταθερότητα και τις νέες επαγγελματικές ιδέες.

Τα οικονομικά στο επίκεντρο

Για τρία συγκεκριμένα ζώδια, η εβδομάδα που ξεκινά υπόσχεται οικονομική επιτυχία και την ευκαιρία να υλοποιήσουν όνειρα που μέχρι τώρα έμοιαζαν μακρινά. Η αυτοκυριαρχία και η σωστή διαχείριση πόρων αποτελούν τα «κλειδιά» της ημέρας.

Αναλυτικές προβλέψεις ανά ζώδιο

Κριός έως Καρκίνος

Κριός: Ώρα για οραματισμό. Αφήστε πίσω τις προθεσμίες και ακολουθήστε την παρόρμηση για κάτι νέο.

Ταύρος: Η δύναμη κρύβεται στη συνεργασία. Επιτρέψτε στους άλλους να σταθούν δίπλα σας και μοιραστείτε τα βάρη.

Δίδυμοι: Επιβράδυνση ρυθμών. Αξιολογήστε τι σας εξαντλεί και κινηθείτε με περισσότερη πρόθεση.

Καρκίνος: Ένα νέο συναισθηματικό κεφάλαιο ανοίγει. Αναλογιστείτε τα μαθήματα του παρελθόντος πριν προχωρήσετε.

Λέων έως Σκορπιός

Λέων: Εσωτερική εξερεύνηση. Ανακαλύψτε ξανά κρυμμένα ταλέντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρθένος: Δημιουργική αναλαμπή. Μην αφήνετε την τελειομανία να σας κρατά στάσιμους σε μια νέα ιδέα.

Ζυγός: Πειραματιστείτε χωρίς πίεση. Η καινοτομία έρχεται μέσα από τη δοκιμή και το σφάλμα.

Σκορπιός: Συναισθηματικό ξεκαθάρισμα. Κλείστε κεφάλαια και απελευθερωθείτε από συνήθειες που δεν σας εξυπηρετούν.

Τοξότης έως Ιχθύες

Τοξότης: Γίνετε η «γέφυρα» για τους άλλους. Μεταφράστε τις διαισθητικές σας ιδέες σε πράξη.

Αιγόκερως: Αυτοκυριαρχία. Η βελτίωση των ορίων και του προγράμματός σας φέρνει την πολυπόθητη ελευθερία.

Υδροχόος: Ακούστε την καρδιά σας. Η λογική υποχωρεί μπροστά στη συναισθηματική αλήθεια της ημέρας.

Ιχθύες: Η διάκριση είναι απαραίτητη. Μάθετε να λέτε «όχι» σε προτάσεις που δεν είναι πραγματικά επωφελείς.

