Λήγει αύριο, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, η κρίσιμη προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% ή 20%. Όσοι έχασαν την προθεσμία ή δεν υποβάλουν την αίτηση στην πλατφόρμα myProperty, κινδυνεύουν να πληρώσουν αυξημένο φόρο στα εκκαθαριστικά που θα αναρτηθούν τον Μάρτιο.

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση λόγω ασφάλισης

Η έκπτωση αφορά κατοικίες που ήταν ασφαλισμένες μέσα στο 2025 για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

Ασφαλισμένη αξία: Τουλάχιστον 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Διάρκεια ασφάλισης: Η μέγιστη έκπτωση 20% ισχύει για πλήρη ασφάλιση 12 μηνών. Για μικρότερα διαστήματα (τουλάχιστον 3 μήνες), η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.

Ακίνητα μεγάλης αξίας: Για ιδιοκτησίες με αξία άνω των 500.000 ευρώ, η μείωση περιορίζεται στο 10%.

«Μισός ΕΝΦΙΑ» για 12.500 οικισμούς

Η μεγάλη είδηση για το 2026 αφορά τους κατοίκους της περιφέρειας. Ο φόρος μειώνεται κατά 50% για τη βασική κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Ειδικά για τις ακριτικές περιοχές (Έβρος, Δυτική Μακεδονία, παραμεθόριοι δήμοι Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας), το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Στόχος της ρύθμισης είναι η στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ενώ από το 2027 προγραμματίζεται η πλήρης κατάργηση του φόρου για αυτές τις περιπτώσεις.

Εκπτώσεις για χαμηλά εισοδήματα και ευπαθείς ομάδες

Σημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπονται και για το 2026:

Μείωση 50%: Για νοικοκυριά με εισόδημα έως 9.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ ανά μέλος) και επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ.

Πλήρης απαλλαγή (100%): Για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, υπό συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026. Ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί:

Σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου 2026 και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Εφάπαξ έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Προσοχή: Αν διαπιστώσετε λάθη στο εκκαθαριστικό σας (π.χ. βοηθητικοί χώροι που δηλώθηκαν ως κύριοι), θα μπορέσετε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση Ε9 μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εκκαθάρισης, δηλαδή από τα τέλη Μαρτίου.

Διαβάστε ακόμα: Νόμος Κατσέλη: Η απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες