LIVE BLOG: Η επικαιρότητα της Τρίτης 13/01/2026

[12:40] - Επίδομα Παιδιού: Τελεσίγραφο για το Α21. Μέχρι τις 15/1 οι αιτήσεις, αλλιώς χάνονται τα χρήματα. Τι ισχύει για το νέο "μπόνους" των 3.000€ από τους Δήμους. διαβάστε αναλυτικά

[12:20] - Κοινωνία: Αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. ο 58χρονος για την υπόθεση της Λόρας. "Αγόρασα το κινητό της για 200 ευρώ", ισχυρίζεται. Η αστυνομία εξετάζει την αξιοπιστία της κατάθεσης. διαβάστε αναλυτικά

[12:00] - Υγεία: Νέα εξέταση αίματος προβλέπει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν. Μια σημαντική ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς. διαβάστε αναλυτικά

[11:45] - Αγροτικά: Συναγερμός στα μπλόκα. Μετά το τελεσίγραφο Μαρινάκη, οι αγρότες προειδοποιούν με αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στις 20:00. διαβάστε αναλυτικά

[11:00] - Ζώδια: Δείτε αναλυτικά ποια ζώδια επηρεάζει η Σελήνη στον Τοξότη. Μεγάλες αλλαγές για Διδύμους, Λέοντες και Υδροχόους. διαβάστε αναλυτικά

[10:35] - Φάρμακα: Δείτε τον πλήρη κατάλογο του ΕΟΦ με τα 230 φάρμακα που σταματούν να κυκλοφορούν. διαβάστε αναλυτικά

Η Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 εξελίσσεται σε μια ημέρα καταιγιστικών εξελίξεων που αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Από την "ηλεκτρισμένη" ατμόσφαιρα στο Μέγαρο Μαξίμου και την απειλή αστυνομικής παρέμβασης στα μπλόκα, μέχρι την κρίσιμη ομολογία του 58χρονου για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας. Παράλληλα, οι ανακοινώσεις για τα 230 φάρμακα που αποσύρονται και οι νέες προθεσμίες για το Επίδομα Παιδιού δημιουργούν ένα σκηνικό αγωνίας για χιλιάδες πολίτες. Το Madata.gr καταγράφει λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν.

ΥΓΕΙΑ

230 φάρμακα σε οριστική διακοπή: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς - Δείτε τον κατάλογο του ΕΟΦ Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απεργία Ταξί: «Χειρόφρενο» για 48 ώρες από σήμερα 13/1 – Πώς θα κινηθούν τα μέσα

Ξεκίνησαν οι επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί. Διαμαρτύρονται για το φορολογικό νομοσχέδιο και το κόστος λειτουργίας. Άδειες οι πιάτσες, αυξημένη κίνηση στους δρόμους από τα ΙΧ. Διαβάστε περισσότερα

Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Το βίντεο με τον μυστηριώδη άνδρα και το ταξί για Ζωγράφου

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την ανήλικη από την Πάτρα. Το δρομολόγιο με ταξί προς την Αθήνα, η πώληση κοσμημάτων και το σενάριο φυγής στη Γερμανία για να βρει τον αδελφό της. Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Μπλόκα: Η ώρα της κρίσης στο Μέγαρο Μαξίμου

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους, με την απειλή καθολικού αποκλεισμού των εθνικών οδών να παραμένει στο τραπέζι. Διαβάστε περισσότερα



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ανατροπή στις ημερομηνίες – Ποια αλλαγή εξετάζεται

Νέες πληροφορίες για τις πληρωμές του ΕΦΚΑ. Δείτε πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ΑΤΜ για ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ και Δημόσιο. Η πιθανότητα να πληρωθούν οι μισθωτοί μία ημέρα νωρίτερα.

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινές Εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές

Οδηγός για τους καταναλωτές: Το ωράριο λειτουργίας για τις 18 και 25 Ιανουαρίου και οι οδηγίες της ΔΙΜΕΑ για την αποφυγή πλασματικών προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό «διαζύγιο»: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις για χωριστές δηλώσεις

Ανοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Ποιες είναι οι μεγάλες παγίδες με τα τεκμήρια διαβίωσης και τι ισχύει για τα κοινωνικά επιδόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατώτατος Μισθός: Προς τα 930 ευρώ από την 1η Απριλίου

Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για τη νέα αύξηση που επηρεάζει 1,1 εκατ. εργαζομένους. Ο δρόμος προς τα 950 ευρώ το 2027.

Διαβάστε περισσότερα



LIFE & TRENDS

Το φινλανδικό κόλπο για ζεστό σπίτι χωρίς συνεχή θέρμανση

Πώς 5-6 κεριά μπορούν να αλλάξουν τη θερμοκρασία σε έναν χώρο. Η σκανδιναβική φιλοσοφία για οικονομία και θαλπωρή και οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας. Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό νησί με τους 3 κατοίκους που αναζητά εργαζόμενους

Η Νήσος Μπάρντσεϊ στην Ουαλία προσφέρει θέσεις εργασίας για αγρότες και υπεύθυνους φιλοξενίας. Ζωή χωρίς ρεύμα και αυτοκίνητα σε ένα τοπίο που μοιάζει με ταξίδι στον χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα



LIFESTYLE & TV

Survivor 2026: «Βόμβα» με το φαβορί – Βγήκε παμψηφεί στον τάκο

Σοκ στο συμβούλιο του νησιού με 11 ψήφους κατά του πιο δυνατού παίκτη των «Αθηναίων». Η ένταση με τον Γιώργο Λιανό και το παρασκήνιο της «προδοσίας».

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικά

Σχέδιο "άμεσου ποδοσφαίρου" από τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Οι μεταγραφικές κινήσεις του Ιανουαρίου θα κινηθούν αποκλειστικά σε παίκτες με υψηλή ταχύτητα. διαβάστε αναλυτικά

Διαβάστε ακόμα: LIVE: Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 –Πολεμικό κλίμα σε Μέση Ανατολή και Αγροτικά μπλόκα – Το σήμα του ΕΟΦ για γνωστό σιρόπι και η λάμψη των Golden Globes