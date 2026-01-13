Θέλετε να πληρώνεστε για να ζείτε στον «Παράδεισο»; Το νησί με τους 3 κατοίκους που αναζητά εργαζόμενους

Έχετε φανταστεί ποτέ να εγκαταλείψετε το άγχος της πόλης και το γραφείο για μια ζωή σε ένα απομονωμένο νησί που μοιάζει να έχει σταματήσει στον χρόνο; Το θρυλικό Νησί των 20.000 Αγίων, η Νήσος Μπάρντσεϊ (Bardsey Island) στη Βόρεια Ουαλία, προκηρύσσει νέες θέσεις εργασίας και αναζητά ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν «εκτός δικτύου» (off-grid).

Ζωή χωρίς ρεύμα, αλλά με 200 φώκιες

Η Νήσος Μπάρντσεϊ είναι ένας τόπος όπου η κινητή τηλεφωνία έρχεται από... την Ιρλανδία και οι ανέσεις του σύγχρονου πολιτισμού είναι άγνωστες λέξεις.

Η Κοινότητα : Μόλις 3 μόνιμοι κάτοικοι, 200 γκρίζες φώκιες και 300 πρόβατα.

: Μόλις 3 μόνιμοι κάτοικοι, 200 γκρίζες φώκιες και 300 πρόβατα. Η Καθημερινότητα: Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, εσωτερικές τουαλέτες ή ηλεκτρικό ρεύμα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός.

Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, εσωτερικές τουαλέτες ή ηλεκτρικό ρεύμα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος, εφόσον το επιτρέπει ο καιρός. Η Ιστορία: Θεωρείται ένας από τους ιερότερους τόπους της Βρετανίας, με τον Πάπα να έχει ανακηρύξει πως τρία προσκυνήματα εκεί ισοδυναμούν με ένα στη Ρώμη.

Ποιες θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές

Το νησί αναζητά άτομα για να στελεχώσουν την εποχική του κοινότητα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ζωής:

Υπεύθυνος Έργου: Με αμοιβή που αγγίζει τις 26.437 λίρες (σε αναλογία απασχόλησης), με δυνατότητα εργασίας από το σπίτι στο νησί.

Με αμοιβή που αγγίζει τις 26.437 λίρες (σε αναλογία απασχόλησης), με δυνατότητα εργασίας από το σπίτι στο νησί. Βοηθός Επιτηρητής Επισκεπτών: Με δωρεάν διαμονή και σύνδεση στο διαδίκτυο, για την υποδοχή των τουριστών από τον Μάρτιο.

Με δωρεάν διαμονή και σύνδεση στο διαδίκτυο, για την υποδοχή των τουριστών από τον Μάρτιο. Αγρότες (Ζευγάρι ή Οικογένεια): Η πιο απαιτητική θέση για τη διαχείριση των ζώων, με μετακόμιση τον Σεπτέμβριο του 2026 σε αγροικία τριών υπνοδωματίων.

«Η επίσκεψη στο νησί είναι ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Οι βάρδοι το αποκαλούσαν "πύλες του Παραδείσου" και για κάποιους ίσως είναι η ευκαιρία για μια νέα αρχή», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα του νησιού.

