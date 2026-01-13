Επίδομα Παιδιού: «Μπόνους» έως 3.000 ευρώ από τους Δήμους και τελευταία ευκαιρία για το Α21 – Όλα τα ποσά

Νέα δεδομένα φέρνει το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για ένα επιπλέον εφάπαξ επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ απευθείας από τους Δήμους. Την ίδια ώρα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την υποβολή αιτήσεων στο Επίδομα Παιδιού Α21.

Το νέο «Δημοτικό» Επίδομα Γέννησης

Σύμφωνα με το άρθρο 171 του νέου νομοσχεδίου:

Το ποσό : Κάθε Δήμος μπορεί να ορίσει το δικό του βοήθημα έως το ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ ανά παιδί.

: Κάθε Δήμος μπορεί να ορίσει το δικό του βοήθημα έως το ανώτατο όριο των ανά παιδί. Δικαιούχοι: Μόνιμοι κάτοικοι και δημότες, με κριτήρια που θα θεσπίζει το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο.

Μόνιμοι κάτοικοι και δημότες, με κριτήρια που θα θεσπίζει το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Προνόμια: Το ποσό θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με καμία οφειλή προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

SOS: Προθεσμία για το Α21 έως 15 Ιανουαρίου

Οι γονείς έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 για να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ. Αν χάσουν την προθεσμία, χάνεται οριστικά το δικαίωμα για τις δόσεις του προηγούμενου έτους.

Πότε θα γίνει η πληρωμή; Για όσους ολοκληρώσουν την αίτηση τώρα, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Πληρωμή και νέα περίοδος αιτήσεων

Οι πληρωμές για όσους υποβάλουν αίτηση έως τις 15/1/2026 θα γίνουν στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η νέα περίοδος αιτήσεων για το επίδομα του 2026 ξεκινά τον Μάρτιο του 2026.

Ποσά και προϋποθέσεις

Τα ποσά ανά παιδί διαμορφώνονται ανάλογα με το εισόδημα:

Παιδί - Μηνιαία δόση (ευρώ)

1ο - 70, 42 ή 28

2ο - 70, 42 ή 28

3ο+ - 140, 84 ή 56

Μέγιστο ποσό ανά οικογένεια:

Ένα παιδί: 70 ευρώ

Δύο παιδιά: 140 ευρώ

Τρία παιδιά: 280 ευρώ

Εισοδηματικά όρια για μέγιστη καταβολή

Ένα παιδί: έως 10.500 ευρώ

Δύο παιδιά: έως 12.000 ευρώ

Τρία παιδιά: έως 13.500 ευρώ

Τέσσερα παιδιά: έως 15.000 ευρώ

