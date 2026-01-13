Παναθηναϊκός: Το σχέδιο Μπενίτεθ για «Fast & Furious» ποδόσφαιρο – Οι 3 παίκτες που αλλάζουν την ταχύτητα

Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται πως βρήκε τη διάγνωση για το «έλλειμμα» που εμφάνισε ο Παναθηναϊκός στο τέλος του 2025 και η λέξη-κλειδί είναι μία: Ταχύτητα. Ο Ισπανός τεχνικός, στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, έδωσε το στίγμα της νέας εποχής, επιλέγοντας παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν ένα πιο άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο.

Το «τρίγωνο» της ταχύτητας: Πελίστρι, Τεττέη, Γέντβαϊ

Η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των τριών παικτών στην ενδεκάδα δεν ήταν τυχαία. Ο Μπενίτεθ θέλει η ομάδα του να αντιδρά ακαριαία σε άμυνα και επίθεση:

  • Φακούντο Πελίστρι: Η επιστροφή του Ουρουγουανού μετά τον τραυματισμό του αλλάζει τα δεδομένα. Το γρήγορο ξεκίνημα και τα σπριντ με την μπάλα προσφέρουν κάθετη κίνηση που έλειπε από το ρεπερτόριο του Τετέ.
  • Ανδρέας Τεττέη: Το ντεμπούτο του συνοδεύτηκε από δύναμη και ταχύτητα. Παρά τους περιορισμένους χώρους, ο νεαρός φορ έδειξε ότι μπορεί να πιέσει και να εκμεταλλευτεί κάθε μπαλιά των συμπαικτών του.
  • Τιν Γέντβαϊ: Η επιλογή του αντί του Ίνγκασον έγινε για να υπάρχει ένα πιο γρήγορο στόπερ που θα τροφοδοτεί άμεσα τους Καλάμπρια και Πελίστρι στη δεξιά πλευρά.

Στόχος η ΑΕΚ και ο Άρης

Ο Μπενίτεθ θέλει ο Παναθηναϊκός να παίζει με λιγότερες επαφές και να πατά περιοχή πριν προλάβει ο αντίπαλος να οργανωθεί. Αυτή η φιλοσοφία θα αποτελέσει το «όπλο» των πράσινων στα επερχόμενα κρίσιμα ντέρμπι με τον Άρη στο Κύπελλο και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

