Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται πως βρήκε τη διάγνωση για το «έλλειμμα» που εμφάνισε ο Παναθηναϊκός στο τέλος του 2025 και η λέξη-κλειδί είναι μία: Ταχύτητα. Ο Ισπανός τεχνικός, στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, έδωσε το στίγμα της νέας εποχής, επιλέγοντας παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν ένα πιο άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο.

Το «τρίγωνο» της ταχύτητας: Πελίστρι, Τεττέη, Γέντβαϊ

Η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των τριών παικτών στην ενδεκάδα δεν ήταν τυχαία. Ο Μπενίτεθ θέλει η ομάδα του να αντιδρά ακαριαία σε άμυνα και επίθεση:

Φακούντο Πελίστρι: Η επιστροφή του Ουρουγουανού μετά τον τραυματισμό του αλλάζει τα δεδομένα. Το γρήγορο ξεκίνημα και τα σπριντ με την μπάλα προσφέρουν κάθετη κίνηση που έλειπε από το ρεπερτόριο του Τετέ.

Ανδρέας Τεττέη: Το ντεμπούτο του συνοδεύτηκε από δύναμη και ταχύτητα. Παρά τους περιορισμένους χώρους, ο νεαρός φορ έδειξε ότι μπορεί να πιέσει και να εκμεταλλευτεί κάθε μπαλιά των συμπαικτών του.

Τιν Γέντβαϊ: Η επιλογή του αντί του Ίνγκασον έγινε για να υπάρχει ένα πιο γρήγορο στόπερ που θα τροφοδοτεί άμεσα τους Καλάμπρια και Πελίστρι στη δεξιά πλευρά.

Στόχος η ΑΕΚ και ο Άρης

Ο Μπενίτεθ θέλει ο Παναθηναϊκός να παίζει με λιγότερες επαφές και να πατά περιοχή πριν προλάβει ο αντίπαλος να οργανωθεί. Αυτή η φιλοσοφία θα αποτελέσει το «όπλο» των πράσινων στα επερχόμενα κρίσιμα ντέρμπι με τον Άρη στο Κύπελλο και την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

