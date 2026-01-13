Αγροτικά Μπλόκα: Μήνυμα Μαρινάκη για παρέμβαση της Αστυνομίας – «Θα εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι»

Λίγες ώρες πριν από την καθορισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών στις 15:00, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έστειλε ένα σαφές και αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Τέλος στην ανοχή για τους κλειστούς δρόμους

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε την παρέμβαση των Αρχών σε περίπτωση που οι αγρότες προχωρήσουν σε αποκλεισμούς εθνικών οδών:

  • Εφαρμογή του νόμου: «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι είναι υποχρέωση της Δικαιοσύνης και των Αρχών να επέμβουν.
  • Χωρίς ακρότητες: Διευκρίνισε ότι η παρέμβαση θα γίνει με τον τρόπο που κρίνουν οι Αρχές, αλλά με στόχο την εξασφάλιση της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών.

Πυρά κατά «κομματικά εγκάθετων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση σε μια μερίδα αγροτών, χαρακτηρίζοντάς τους ως «μικρή μειοψηφία» και «κομματικά εγκάθετους» που προσπαθούν να τορπιλίσουν τον διάλογο. Απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί αλλοίωσης της σύνθεσης των επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί τον ειλικρινή διάλογο μόνο με όσους προσέρχονται σε αυτόν.

