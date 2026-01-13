ΕΟΦ: Τέλος 230 φάρμακα από την ελληνική αγορά – Δείτε τη λίστα με τα σκευάσματα και τα εμβόλια που καταργούνται

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 60 άτομα
ΕΟΦ: Τέλος 230 φάρμακα από την ελληνική αγορά – Δείτε τη λίστα με τα σκευάσματα και τα εμβόλια που καταργούνται

Σε μια κίνηση που προκαλεί αναστάτωση σε ασθενείς και φαρμακοποιούς, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) δημοσιοποίησε τον επίσημο κατάλογο με 230 φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία τέθηκαν σε οριστική διακοπή κυκλοφορίας. Η απόφαση αφορά ευρεία γκάμα θεραπευτικών κατηγοριών, ενώ ανάμεσα στα φάρμακα περιλαμβάνονται και τέσσερα εμβόλια.

Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς

Ο ΕΟΦ καθησυχάζει το κοινό, τονίζοντας ότι η κάλυψη των αναγκών θα γίνει με εναλλακτικές λύσεις:

  • Ισοδύναμα σκευάσματα: Τα περισσότερα θα αντικατασταθούν από φάρμακα με την ίδια δραστική ουσία και περιεκτικότητα.
  • Έκτακτες εισαγωγές: Για 23 από τα φάρμακα που διακόπτονται, θα πραγματοποιηθούν εισαγωγές από το εξωτερικό μέσω ΙΦΕΤ.
  • Νέες θεραπείες: Δύο σκευάσματα θα αντικατασταθούν από νεότερες, πιο εξελιγμένες θεραπευτικές επιλογές.

Γιατί εξαφανίζονται από τα ράφια

Οι λόγοι της οριστικής διακοπής είναι κυρίως εμπορικοί ή τεχνικοί από την πλευρά των εταιρειών. Ωστόσο, η νομοθεσία είναι αυστηρή: οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν τον ΕΟΦ τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη διακοπή, ώστε να μην μείνουν οι ασθενείς χωρίς περίθαλψη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός προχωρά σε βαριές διοικητικές κυρώσεις.

Δείτε εδώ τον πλήρη κατάλογο του ΕΟΦ με τα 230 φάρμακα

Διαβάστε ακόμα: Ανάκληση για πασίγνωστη σοκολάτα από τον ΕΦΕΤ: Προσοχή, περιέχει συστατικό που δεν αναγράφεται στην ετικέτα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνεται η νέα δόση την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Ποιους αφορά και ποιες οι προϋποθέσεις
Οικονομία

Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνεται η νέα δόση την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Ποιους αφορά και ποιες οι προϋποθέσεις

Επείγουσα οδηγία ΕΟΦ: Προσοχή σε γνωστό σιρόπι για βρέφη – Κίνδυνος για σοβαρές παρενέργειες
Υγεία

Επείγουσα οδηγία ΕΟΦ: Προσοχή σε γνωστό σιρόπι για βρέφη – Κίνδυνος για σοβαρές παρενέργειες

Αγροτικά μπλόκα: Προς «ναυάγιο» η συνάντηση με τον Μητσοτάκη; – Οργή για τις «δύο επιτροπές» και τον διχασμό
Πολιτική

Αγροτικά μπλόκα: Προς «ναυάγιο» η συνάντηση με τον Μητσοτάκη; – Οργή για τις «δύο επιτροπές» και τον διχασμό

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Από τις «πολικές φωτοβολίδες» στις... «στρακαστρούκες» – Νέα σκληρή ανάρτηση Τσατραφύλλια
Ο Καιρός

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Από τις «πολικές φωτοβολίδες» στις... «στρακαστρούκες» – Νέα σκληρή ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Πλάτη δεν ξαναβάζουμε»: Οριστικό «όχι» και από τους αγρότες της Κρήτης στον Μητσοτάκη – Πλήρης ρήξη με την Πανελλήνια
Πολιτική

«Πλάτη δεν ξαναβάζουμε»: Οριστικό «όχι» και από τους αγρότες της Κρήτης στον Μητσοτάκη – Πλήρης ρήξη με την Πανελλήνια