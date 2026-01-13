ΕΟΦ: Τέλος 230 φάρμακα από την ελληνική αγορά – Δείτε τη λίστα με τα σκευάσματα και τα εμβόλια που καταργούνται

Σε μια κίνηση που προκαλεί αναστάτωση σε ασθενείς και φαρμακοποιούς, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) δημοσιοποίησε τον επίσημο κατάλογο με 230 φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία τέθηκαν σε οριστική διακοπή κυκλοφορίας. Η απόφαση αφορά ευρεία γκάμα θεραπευτικών κατηγοριών, ενώ ανάμεσα στα φάρμακα περιλαμβάνονται και τέσσερα εμβόλια.

Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς

Ο ΕΟΦ καθησυχάζει το κοινό, τονίζοντας ότι η κάλυψη των αναγκών θα γίνει με εναλλακτικές λύσεις:

Ισοδύναμα σκευάσματα: Τα περισσότερα θα αντικατασταθούν από φάρμακα με την ίδια δραστική ουσία και περιεκτικότητα.

Έκτακτες εισαγωγές: Για 23 από τα φάρμακα που διακόπτονται, θα πραγματοποιηθούν εισαγωγές από το εξωτερικό μέσω ΙΦΕΤ.

Νέες θεραπείες: Δύο σκευάσματα θα αντικατασταθούν από νεότερες, πιο εξελιγμένες θεραπευτικές επιλογές.

Γιατί εξαφανίζονται από τα ράφια

Οι λόγοι της οριστικής διακοπής είναι κυρίως εμπορικοί ή τεχνικοί από την πλευρά των εταιρειών. Ωστόσο, η νομοθεσία είναι αυστηρή: οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν τον ΕΟΦ τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη διακοπή, ώστε να μην μείνουν οι ασθενείς χωρίς περίθαλψη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός προχωρά σε βαριές διοικητικές κυρώσεις.

Δείτε εδώ τον πλήρη κατάλογο του ΕΟΦ με τα 230 φάρμακα

