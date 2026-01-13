Μια εβδομάδα γεμάτη οικονομικές εξελίξεις ξεκίνησε, με τους καταναλωτές και τους φορολογούμενους να βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές προθεσμίες και αλλαγές. Από τις χειμερινές εκπτώσεις και τις Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά, μέχρι τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις και τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

1. Χειμερινές Εκπτώσεις: Πότε είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Η εκπτωτική περίοδος ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ανοιχτές Κυριακές: Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά στις 18 και 25 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 – 18:00.

Προσοχή στις «μαϊμού» εκπτώσεις: Οι ψηφιακοί ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους για πλασματικές προσφορές. Οι έμποροι που ανέβασαν τιμές λίγο πριν τις εκπτώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα.



2. Φορολογικό «Διαζύγιο»: Η προθεσμία και οι κίνδυνοι

Έως τις 2 Μαρτίου 2026, οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης μέσω του myAADE.

Η Παγίδα των Τεκμηρίων: Σε μια χωριστή δήλωση, το εισόδημα του ενός συζύγου δεν μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια (σπίτι, αυτοκίνητο) του άλλου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έξτρα φόρους.

Επιδόματα: Η χωριστή δήλωση δεν βοηθά στη λήψη επιδομάτων (Α21, θέρμανσης), καθώς αυτά υπολογίζονται πάντα βάσει του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.



3. Μπαράζ Πληρωμών έως 16 Ιανουαρίου

Πάνω από 63 εκατ. ευρώ καταβάλλονται αυτές τις ημέρες σε 66.607 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

ΕΦΚΑ: 14,3 εκατ. ευρώ για εφάπαξ σε 700 δικαιούχους.

ΔΥΠΑ: 28 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας και 18 εκατ. ευρώ για προγράμματα απασχόλησης.

«Σπίτι μου»: Καταβολή 83.000 ευρώ σε δικαιούχο του προγράμματος.



4. Κατώτατος Μισθός: Προς τα 930 ευρώ

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί στα 920-930 ευρώ μεικτά (από 880 σήμερα). Η αύξηση επηρεάζει 1,1 εκατ. εργαζομένους, με τελικό στόχο τα 950 ευρώ το 2027.

