Μια από τις πιο επεισοδιακές νύχτες στο Survivor παρακολούθησε το κοινό, καθώς οι ισορροπίες στην ομάδα των «Αθηναίων» διαλύθηκαν πλήρως. Το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, ένας παίκτης που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «άτρωτος», αναδείχθηκε υποψήφιος προς αποχώρηση με το εντυπωσιακό νούμερο των 11 ψήφων, προκαλώντας σοκ και έντονες αντιδράσεις στο συμβούλιο του νησιού.

Η «προδοσία» της κάλπης και το ξέσπασμα

Η κάλπη μίλησε και η ετυμηγορία ήταν αμείλικτη. Ο παίκτης που ηγούνταν των «Αθηναίων» βρέθηκε στο στόχαστρο όλων των συμπαικτών του, σε μια κίνηση που πολλοί χαρακτήρισαν ως «στρατηγική εξόντωσης».

Το αποτέλεσμα: 11 ψήφοι κατά του ίδιου προσώπου.

Η αντίδραση: Ο υποψήφιος δεν έκρυψε την οργή του, κάνοντας λόγο για «στημένο παιχνίδι» και «πισώπλατα μαχαιρώματα» από άτομα που εμπιστευόταν.

Η παρέμβαση του Γιώργου Λιανού

Η ένταση δεν έμεινε μόνο μεταξύ των παικτών. Ο Γιώργος Λιανός χρειάστηκε να παρέμβει αρκετές φορές για να ηρεμήσει τα πνεύματα, όταν ο υποψήφιος άρχισε να αμφισβητεί ανοιχτά τους κανόνες και τη διαδικασία.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μια τόσο μαζική μεταστροφή της ομάδας απέναντι σε έναν παίκτη που φέρνει νίκες. Οι κανόνες είναι σαφείς για όλους», τόνισε ο παρουσιαστής σε μια προσπάθεια να επιβάλει την τάξη.

Τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια

Η υποψηφιότητα αυτή αλλάζει τα πάντα στο Survivor 2026. Αν το φαβορί αποχωρήσει, οι «Αθηναίοι» μένουν χωρίς τον πιο δυνατό τους παίκτη στα αγωνίσματα, γεγονός που μπορεί να σημάνει την αρχή του τέλους για την ομάδα. Το ερώτημα παραμένει: Θα τον στηρίξει το κοινό ή η στρατηγική των συμπαικτών του θα αποδώσει;

Διαβάστε ακόμα: Τηλεοπτική «αντεπίθεση»: Ποιες σειρές και εκπομπές κάνουν πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου