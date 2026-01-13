Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, βάζοντας «λουκέτο» στον κλάδο με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες. Η απόφαση των σωματείων αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακό έμφραγμα στα αστικά κέντρα, καθώς οι οδηγοί διαμαρτύρονται για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και την αύξηση του κόστους λειτουργίας.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η απεργία ξεκίνησε στις 06:00 το πρωί της Τρίτης και θα διαρκέσει έως το πρωί της Πέμπτης, ενώ οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες θα καθοριστούν από τις επόμενες γενικές συνελεύσεις.

Κέντρο Αθήνας: Προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Πιάτσες: Τα οχήματα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα σε όλες τις κεντρικές πιάτσες της χώρας.

Τα οχήματα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα σε όλες τις κεντρικές πιάτσες της χώρας. Αεροδρόμια/Λιμάνια: Σοβαρά προβλήματα αναμένονται στη μετακίνηση τουριστών και ταξιδιωτών.

Τα βασικά αιτήματα των αυτοκινητιστών

Ο κλάδος των ταξί ζητά άμεσες παρεμβάσεις για την επιβίωσή του, με κυριότερα σημεία:

"Ζητάμε την άμεση απόσυρση των τεκμηρίων στο φορολογικό, τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και την οριστική πάταξη της υποκλοπής έργου από παράνομες εφαρμογές."

Πώς να μετακινηθείτε

Λόγω της απουσίας των ταξί, αναμένεται αυξημένη πίεση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Λεωφορεία), τα οποία προς το παρόν κινούνται κανονικά, καθώς και μεγάλη συμφόρηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες από τη χρήση Ιδιωτικών Χρήσης αυτοκινήτων.

