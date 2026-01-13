Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Οι αρχές εστιάζουν πλέον στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα, όπου το κορίτσι αποβιβάστηκε από ταξί, ενώ ένα βίντεο-ντοκουμέντο με έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών λίγο πριν την εξαφάνιση, περιπλέκει την υπόθεση.
Το δρομολόγιο Πάτρα - Αθήνα και η μαρτυρία της οδηγού
Η ανήλικη φαίνεται πως είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της. Σύμφωνα με τα στοιχεία:
- Το Ταξί: Η Λόρα κάλεσε ραδιοταξί από την προηγούμενη ημέρα. Η οδηγός που τη μετέφερε από το Ρίο στου Ζωγράφου κατέθεσε πως η κοπέλα «βαφόταν σε όλη τη διαδρομή» και δεν έμοιαζε με παιδί, αλλά με φοιτήτρια.
- Ο Μυστηριώδης Άνδρας: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη 16χρονη να συνομιλεί με έναν εύσωμο άνδρα 60 ετών, ο οποίος φαινόταν να της δείχνει κάτι στο κινητό ή να μετράει χρήματα.
Τα 4 στοιχεία που δείχνουν προσχεδιασμένη φυγή
Η Ασφάλεια εξετάζει τα παρακάτω δεδομένα που υποδηλώνουν ότι η Λόρα ήθελε να εξαφανίσει τα ίχνη της:
- Social Media: Έσβησε όλους τους λογαριασμούς της το πρωί της εξαφάνισης.
- Το Διαβατήριο: Το έγγραφο λείπει από το σπίτι της, γεγονός που ενισχύει το σενάριο φυγής στο εξωτερικό.
- Οικονομική Προετοιμασία: Είχε επισκεφθεί ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει κοσμήματα και είχε αγοράσει ένα δεύτερο κινητό από συμμαθητή της.
- Ο Στόχος: Είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως ήθελε να βρει τον αδελφό της στη Γερμανία, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει ποτέ.
Συναγερμός: Οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό έξω από το νοσοκομείο «Παίδων» στου Ζωγράφου, όπου χάθηκε η τελευταία εικόνα της πεζή.
Διαβάστε ακόμα: Αγρότες: «Κλείδωσε» η συνάντηση με Μητσοτάκη – Ανατροπή με το συλλαλητήριο στην Αθήνα