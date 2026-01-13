Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου. Οι αρχές εστιάζουν πλέον στην περιοχή του Ζωγράφου στην Αθήνα, όπου το κορίτσι αποβιβάστηκε από ταξί, ενώ ένα βίντεο-ντοκουμέντο με έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών λίγο πριν την εξαφάνιση, περιπλέκει την υπόθεση.

Το δρομολόγιο Πάτρα - Αθήνα και η μαρτυρία της οδηγού

Η ανήλικη φαίνεται πως είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Το Ταξί: Η Λόρα κάλεσε ραδιοταξί από την προηγούμενη ημέρα. Η οδηγός που τη μετέφερε από το Ρίο στου Ζωγράφου κατέθεσε πως η κοπέλα «βαφόταν σε όλη τη διαδρομή» και δεν έμοιαζε με παιδί, αλλά με φοιτήτρια.

Ο Μυστηριώδης Άνδρας: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη 16χρονη να συνομιλεί με έναν εύσωμο άνδρα 60 ετών, ο οποίος φαινόταν να της δείχνει κάτι στο κινητό ή να μετράει χρήματα.

Τα 4 στοιχεία που δείχνουν προσχεδιασμένη φυγή

Η Ασφάλεια εξετάζει τα παρακάτω δεδομένα που υποδηλώνουν ότι η Λόρα ήθελε να εξαφανίσει τα ίχνη της:

Social Media : Έσβησε όλους τους λογαριασμούς της το πρωί της εξαφάνισης.

: Έσβησε όλους τους λογαριασμούς της το πρωί της εξαφάνισης. Το Διαβατήριο: Το έγγραφο λείπει από το σπίτι της, γεγονός που ενισχύει το σενάριο φυγής στο εξωτερικό.

Το έγγραφο λείπει από το σπίτι της, γεγονός που ενισχύει το σενάριο φυγής στο εξωτερικό. Οικονομική Προετοιμασία: Είχε επισκεφθεί ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει κοσμήματα και είχε αγοράσει ένα δεύτερο κινητό από συμμαθητή της.

Είχε επισκεφθεί ενεχυροδανειστήριο για να πουλήσει κοσμήματα και είχε αγοράσει ένα δεύτερο κινητό από συμμαθητή της. Ο Στόχος: Είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως ήθελε να βρει τον αδελφό της στη Γερμανία, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει ποτέ.



Συναγερμός: Οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό έξω από το νοσοκομείο «Παίδων» στου Ζωγράφου, όπου χάθηκε η τελευταία εικόνα της πεζή.

