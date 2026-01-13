Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τινάχθηκε στον αέρα για τη μεγάλη πλειοψηφία των μπλόκων. Η κυβέρνηση, μέσω σκληρών διαρροών, ξεκαθαρίζει ότι η ανοχή εξαντλήθηκε, στέλνοντας μήνυμα πως σε περίπτωση κλιμάκωσης, τον λόγο πλέον έχουν οι Αρχές.

Το παρασκήνιο της ρήξης: Τα «όχι» και οι προφάσεις

Παρά τις προσπάθειες προσέγγισης, η άρνηση του συντονιστικού των 57 μπλόκων να προσέλθουν στον διάλογο με αφορμή τη σύνθεση της επιτροπής, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού επιτελείου.

Η «Κόκκινη Γραμμή» : Το Μαξίμου δέχθηκε να αυξήσει τους εκπροσώπους από 20 σε 25, όμως η πρόταση έπεσε στο κενό.

: Το Μαξίμου δέχθηκε να αυξήσει τους εκπροσώπους από 20 σε 25, όμως η πρόταση έπεσε στο κενό. Η Κατηγορία: Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για «προσχήματα» και «επαναστατική γυμναστική» από μια μειοψηφία που χρησιμοποιεί τον αγώνα για προσωπικές επιδιώξεις.

Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για «προσχήματα» και «επαναστατική γυμναστική» από μια μειοψηφία που χρησιμοποιεί τον αγώνα για προσωπικές επιδιώξεις. Το Ραντεβού των 15:00: Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά μόνο με τους εκπροσώπους που δέχθηκαν τον διάλογο.

Plan B: Πρόστιμα και Εισαγγελείς

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να εφαρμόσει τον νόμο αν συνεχιστεί ο «στραγγαλισμός» της οικονομίας. Το εναλλακτικό σχέδιο περιλαμβάνει:

Αυστηρή παρέμβαση των Αρχών σε περιπτώσεις κατάληψης οδοστρώματος.

σε περιπτώσεις κατάληψης οδοστρώματος. Αποστολή προστίμων απευθείας στους αγροτοσυνδικαλιστές.

απευθείας στους αγροτοσυνδικαλιστές. Παρέμβαση Εισαγγελέα όπου κριθεί απαραίτητο για την προστασία της κοινωνικής ειρήνης.

«Η κυβέρνηση και η κοινωνία δεν έχουν άλλο χρόνο για όσους θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Μόνοι τους διχάζονται, δεν τους διχάζουμε εμείς», αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού.

Τι θα ανακοινωθεί στις 15:00

Όσοι προσέλθουν στο Μαξίμου αναμένεται να «πιστωθούν» τις νέες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν:

Ρυθμίσεις για το αγροτικό ρεύμα και χρέη.

Επιστροφή το υ ΕΦΚ στην αντλία.

Εξειδίκευση μέτρων για τη νέα ΚΑΠ και την κλιματική κρίση.

