Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Παρουσιάστηκε στην Αστυνομία ο 58χρονος από το βίντεο – «Της έδωσα 200 ευρώ για το κινητό της»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Πέμπτη από την Πάτρα. Ο 58χρονος άνδρας που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την ανήλικη στο Ρίο, παρουσιάστηκε αυτοβούλως το πρωί της Τρίτης στις αρχές, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Τι υποστήριξε ο 58χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την εξαφάνιση του κοριτσιού. Ισχυρίστηκε ότι:

  • Η συναλλαγή: Συναντήθηκε με τη Λόρα έξω από έναν φούρνο στο Ρίο, παρουσία και της δικής του κόρης, προκειμένου να αγοράσουν το παλιό της κινητό τηλέφωνο.
  • Το ποσό: Όπως είπε, της παρέδωσε το ποσό των 200 ευρώ και στη συνέχεια αποχώρησε με το μαύρο αυτοκίνητό του.

Το δρομολόγιο προς την Αθήνα

Η κατάθεση αυτή ενισχύει το σενάριο ότι η 16χρονη προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα για να ταξιδέψει. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι μετά τη συνάντηση, η ανήλικη επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα. Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ εξετάζεται το κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε απενεργοποιημένο, καθώς και οι επαφές που είχε η Λόρα πριν εξαφανιστεί.

