Νόσος του Crohn: Η απλή εξέταση αίματος που «προδίδει» την πάθηση χρόνια πριν τα συμπτώματα

Μια επαναστατική ανακάλυψη φέρνει στο φως νέα επιστημονική έρευνα, αποκαλύπτοντας ότι η νόσο του Crohn μπορεί πλέον να προβλεφθεί χρόνια πριν την εμφάνιση των πρώτων επίμονων συμπτωμάτων. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για έγκαιρη διάγνωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και για την πρόληψη της φλεγμονώδους αυτής πάθησης.

Το «σημάδι» στο αίμα: Η πρωτεΐνη φλαγκελίνη

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Clinical Gastroenterology and Hepatology», το «κλειδί» βρίσκεται στην ανοσολογική απόκριση του οργανισμού στη φλαγκελίνη, μια πρωτεΐνη των βακτηρίων του εντέρου.

  • Η ανακάλυψη: Τα άτομα που πρόκειται να αναπτύξουν τη νόσο εμφανίζουν αυξημένα αντισώματα φλαγκελίνης πολύ πριν νιώσουν τον παραμικρό πόνο ή κόπωση.
  • Αιτία ή συνέπεια; Η παρουσία αυτών των αντισωμάτων υποδηλώνει ότι η ανοσολογική αντίδραση ίσως είναι αυτή που ενεργοποιεί τη νόσο και δεν αποτελεί απλώς ένα σύμπτωμά της.

Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη πρόβλεψη;

Η νόσος του Crohn επηρεάζει δραματικά την ποιότητα ζωής, προκαλώντας χρόνιο πόνο και εξάντληση. Με τα ποσοστά στα παιδιά να έχουν διπλασιαστεί από το 1995, η κατανόηση της πρώιμης διαδικασίας μέσω προγραμμάτων όπως το GEM (Genetic, Environmental and Microbial Project) είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη νέων, πιο αποτελεσματικών θεραπειών.

