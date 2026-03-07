LIVE 07/03/2026: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή, ψυχρολουσία με το Επίδομα Πάσχα και θρίλερ στο 'Τούνελ'

Η 7η Μαρτίου 2026 εξελίσσεται σε μια ημέρα καταιγιστικών εξελίξεων που κόβουν την ανάσα. Από το σφυροκόπημα στην Τεχεράνη και το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι την επίσημη «ταφόπλακα» στις ελπίδες για το έκτακτο βοήθημα του Πάσχα, το madata.gr συγκεντρώνει για εσάς όλα τα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά αυτή την ώρα.

ΚΟΣΜΟΣ: Φλέγεται η Τεχεράνη: Το Ισραήλ σφυροκοπά το αεροδρόμιο Μεχραμπάν – Τελεσίγραφο Τραμπ για παράδοση άνευ όρων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: «Όχι» από το Υπουργείο Οικονομικών: Οριστική απόφαση για το Έκτακτο Επίδομα Πάσχα 2026.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Θρίλερ στο Ντουμπάι: Αναβάλλεται η πτήση επαναπατρισμού – Στο «περίμενε» δεκάδες Έλληνες μετά τις επιθέσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Απάτη-σοκ στο Ηράκλειο: «Μου έφαγαν 40.000€, όλο μου το εφάπαξ» – Η μαρτυρία θύματος με Bitcoin.

ΕΓΚΛΗΜΑ: Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με φόντο την περιουσία – Οι αλληλοκατηγορίες των επιστατών στο «Τούνελ».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Μέση Ανατολή: Το βαρύ κόστος του πολέμου για την ελληνική οικονομία – Οι κλάδοι που μπαίνουν στο στόχαστρο.

ΚΑΙΡΟΣ: Διπρόσωπος Μάρτης: Τοπικές βροχές και ισχυροί βοριάδες στο σκηνικό του καιρού.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Περικλής Τσιαπάνος: Στο αρχείο το θρίλερ του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους» – Κραυγή απόγνωσης από την οικογένεια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Πρόγραμμα «Όλοι Digital»: Δωρεάν ψηφιακή εκπαίδευση για 10.000 πολίτες – Πώς θα κάνετε την αίτηση.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Σύρος: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε σκάφη στον Ταρσανά.

BEAUTY: Βάφετε τα μαλλιά σας κάθε είκοσι μέρες; Αυτό το άρθρο πρέπει να το διαβάσετε οπωσδήποτε.

HEALTH: Ζάχαρο: Τι συμβαίνει στον οργανισμό αν πιείτε ένα ποτήρι νερό πριν από τον πρωινό καφέ;

WELLNESS: Ξεχάστε το κρύο νερό: Αυτή είναι η σωστή θερμοκρασία για το πλύσιμο του προσώπου σας.