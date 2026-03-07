Η ελληνική οικονομία βιώνει σφοδρές επιπτώσεις από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, με ελάχιστους τομείς να παραμένουν ανεπηρέαστοι. Καθώς ο αριθμός των εμπλεκόμενων χωρών αυξάνεται, οι συνέπειες για την ελληνική αγορά γίνονται ολοένα και πιο σοβαρές.

Επιπτώσεις στο τουρισμό και τις επενδύσεις

Οι τομείς που πλήττονται περισσότερο περιλαμβάνουν τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις εμπορικές διαμεταφορές, το χρηματιστήριο και το λιανεμπόριο. Αυτοί οι τομείς έχουν επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και συμβάλλουν καθοριστικά στο ΑΕΠ της χώρας.

Αυξημένο ενεργειακό κόστος

Μία από τις πιο άμεσες συνέπειες είναι η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, που αναμένεται να πλήξει το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία, τις συγκοινωνίες και τον τομέα του τουρισμού. Η Βάλια Αρανίτου, επιστημονική Διευθύντρια του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ, τονίζει: «Οι συγκρούσεις στην περιοχή θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε άνοδο των τιμών της ενέργειας στις διεθνείς αγορές. Η αύξηση του κόστους των καυσίμων επηρεάζει άμεσα τα έξοδα μεταφοράς, παραγωγής και διανομής των προϊόντων». Σημειώνει ότι οι καταναλωτές θα αντικρίσουν την αύξηση αυτή στα ράφια των καταστημάτων.

Προβλήματα στις εμπορικές διαμεταφορές

Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι οι καθυστερήσεις στις εμπορικές διαμεταφορές, κυρίως λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, μίας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδούς για το διεθνές εμπόριο. Η κυρία Αρανίτου επισημαίνει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες συχνά αναγκάζονται να αλλάξουν δρομολόγια ή να καθυστερήσουν τις αποστολές, με αποτέλεσμα οι χρόνοι μεταφοράς να αυξάνονται κατά 10 έως 14 ημέρες.

Επιπτώσεις στη γεωργία και τις εξαγωγές τροφίμων

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν επίσης την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, καθώς διαταράσσεται η παραγωγή και οι εξαγωγές λιπασμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους γεωργικής παραγωγής και των τιμών των τροφίμων, αναγκάζοντας τα νοικοκυριά να δαπανούν μεγαλύτερα ποσά για βασικά αγαθά, περιορίζοντας τις δαπάνες τους σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Δυσκολίες στο λιανικό εμπόριο

Το λιανικό εμπόριο, παραδοσιακά ένδειξη της οικονομικής ευημερίας, φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση το 2026. Η κυρία Αρανίτου τονίζει ότι «ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου», προκαλώντας διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξάνοντας το κόστος ενέργειας και μεταφορών, ενώ ενδέχεται να προκύψουν ελλείψεις προϊόντων.

Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος

Ο πόλεμος δημιουργεί επίσης αβεβαιότητα και αυξάνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο, με τις εταιρείες λιανικού εμπορίου να αντιμετωπίζουν αυξημένα ασφάλιστρα για τις μεταφορές και μεταβαλλόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτές οι επιπλέον χρεώσεις συχνά μεταφέρονται στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά την ελληνική οικονομία, με τους συγκεκριμένους τομείς να δέχονται πιέσεις που θα μπορούσαν να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες. Η ανάγκη για στρατηγικές προσαρμογής και διαφοροποίησης είναι επιτακτική ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: «Μαύρα» ενοίκια: Πώς θα τα εντοπίσει η ΑΑΔΕ – Οι νέες ψηφιακές διασταυρώσεις