Συγκλονιστική μαρτυρία: «Μου έφαγαν 40.000€, όλο μου το εφάπαξ» – Ηρακλειώτης θύμα απάτης με Bitcoin

Η είδηση που έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης προκαλεί σοκ και λειτουργεί ως ηχηρό καμπανάκι κινδύνου για χιλιάδες πολίτες. Ένας συνταξιούχος, μετά από δεκαετίες σκληρής δουλειάς, είδε τους κόπους μιας ζωής να κάνουν «φτερά» μέσα σε λίγες ημέρες. Η απάτη, στημένη με αριστοτεχνικό τρόπο πάνω στην υπόσχεση γρήγορου πλουτισμού μέσω κρυπτονομισμάτων, άφησε πίσω της έναν άνθρωπο συντετριμμένο, που πλέον δηλώνει πως «ντρέπεται να αντικρίσει τα παιδιά του».

Το χρονικό της παγίδας: Από το τηλεφώνημα στην καταστροφή

Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι επιτήδειοι είναι η κλασική πλέον «επενδυτική απάτη», η οποία όμως εξελίσσεται συνεχώς με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψυχολογικής χειραγώγησης.

Η πρώτη επαφή: Όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα από έναν δήθεν «σύμβουλο επενδύσεων» μεγάλης εταιρείας του εξωτερικού. Ο δράστης, με άπταιστα ελληνικά και επαγγελματικό ύφος, έπεισε το θύμα για την ασφάλεια μιας επένδυσης σε Bitcoin.



Η ψευδαίσθηση του κέρδους: Αρχικά, ο Ηρακλειώτης επένδυσε ένα μικρό ποσό. Οι απατεώνες του εμφάνισαν εικονικές πλατφόρμες που έδειχναν το κεφάλαιό του να διπλασιάζεται μέσα σε λίγα 24ωρα, κερδίζοντας έτσι την πλήρη εμπιστοσύνη του.



Το «μεγάλο χτύπημα»: Όταν το θύμα πείστηκε, μετέφερε σταδιακά όλο το εφάπαξ του, ύψους 40.000 ευρώ, σε λογαριασμούς που του υπέδειξαν.



Η αποκάλυψη: Η αλήθεια έλαμψε όταν ο συνταξιούχος ζήτησε να κάνει ανάληψη των κερδών του. Τότε, οι «σύμβουλοι» ζήτησαν επιπλέον χρήματα για δήθεν «φόρους και προμήθειες», πριν τελικά εξαφανιστούν και κλείσουν κάθε δίαυλο επικοινωνίας.

Πώς να αναγνωρίσετε μια απάτη με κρυπτονομίσματα

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι απατεώνες στοχεύουν κυρίως σε ανθρώπους που δεν έχουν βαθιά γνώση της τεχνολογίας, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη τους για οικονομική ενίσχυση.

Υποσχέσεις για εγγυημένα κέρδη: Στην αγορά των κρυπτονομισμάτων δεν υπάρχει τίποτα «εγγυημένο». Αν κάποιος σας υπόσχεται σίγουρα λεφτά χωρίς ρίσκο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για απάτη.



Απομακρυσμένη πρόσβαση (AnyDesk/TeamViewer): Ποτέ μην επιτρέπετε σε αγνώστους να εγκαταστήσουν προγράμματα απομακρυσμένης διαχείρισης στον υπολογιστή ή το κινητό σας. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς σας κωδικούς.



Ποτέ μην επιτρέπετε σε αγνώστους να εγκαταστήσουν προγράμματα απομακρυσμένης διαχείρισης στον υπολογιστή ή το κινητό σας. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς σας κωδικούς. Πίεση χρόνου: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά φράσεις όπως «η ευκαιρία λήγει σήμερα» ή «πρέπει να δράσετε τώρα», ώστε να μην σας αφήσουν περιθώριο να σκεφτείτε λογικά ή να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.

Η κραυγή απόγνωσης του θύματος

«Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η ντροπή», εξομολογείται ο Ηρακλειώτης. Η ψυχολογική κατάρρευση των θυμάτων είναι συχνά χειρότερη από την οικονομική, καθώς νιώθουν εκτεθειμένοι απέναντι στις οικογένειές τους. Ο ίδιος αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για να αποτρέψει άλλους συμπολίτες του από το να πέσουν στην ίδια παγίδα, τονίζοντας ότι οι δράστες είναι εξαιρετικά πειστικοί και διαθέτουν «εκπαιδευμένο» λόγο.

