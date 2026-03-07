Η εξαφάνιση του Περικλή Τσιάπανου, γνωστού ως «ρεμπέτης της Αριστοτέλους», παραμένει ανεξιχνίαστη δυόμισι χρόνια μετά. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του αγωνίζονται να βρουν απαντήσεις, παρά τις απογοητευτικές εξελίξεις.

Οικογενειακός πόνος και αναπάντητα ερωτήματα

Η αδελφή του Περικλή, εμφανώς συγκλονισμένη, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», εκθέτοντας τα συναισθήματα ενοχής και οργής που τη διακατέχουν. «Νιώθω πολλές τύψεις και ενοχές που δεν μπορώ να καταφέρω κάτι για τον αδερφό μου», δήλωσε, περιγράφοντας την αδυναμία της να βρει έστω και μια ένδειξη για την τύχη του. Η οικογένεια αντιμετωπίζει τη δυστυχία της απουσίας του Περικλή, ενώ η μητέρα τους έχει βυθιστεί στην κατάθλιψη.

Η απόφαση της Εισαγγελίας να αρχειοθετήσει την υπόθεση, λόγω έλλειψης στοιχείων εγκληματικής ενέργειας, έχει προκαλέσει οργή. Η αδελφή του Περικλή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την αδιαφορία των αρχών, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια δεν ενημερώθηκε ποτέ για τις εξελίξεις. «Ρώτησα για ποιον λόγο αρχειοθετήθηκε και μου είπαν ότι αν βρούμε εμείς κάτι, να τους ενημερώσουμε», τόνισε, υπογραμμίζοντας την αίσθηση εγκατάλειψης από τις αρχές.

Μαρτυρίες από φίλους και γείτονες

Οι φίλοι του Περικλή δηλώνουν επίσης απογοητευμένοι από τις εξελίξεις. Ένας από αυτούς, μιλώντας στο «Τούνελ», απηύθυνε έκκληση σε «αυτούς που ξέρουν» να μιλήσουν, επισημαίνοντας ότι ο Περικλής δεν θα έφευγε οικειοθελώς, αφήνοντας πίσω τον αγαπημένο του σκύλο. Η έλλειψη κίνησης στον τραπεζικό του λογαριασμό από τον Σεπτέμβριο του 2023 ενισχύει αυτή την εκδοχή, καθώς ο Περικλής δεν είχε οικονομικούς πόρους για να ζήσει μακριά.

Μαρτυρίες από την Αριστοτέλους, όπου ο Περικλής συχνά έπαιζε μουσική, υποδεικνύουν ότι η εξαφάνισή του έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινότητα. Οι κάτοικοι συνεχώς ρωτούν για την τύχη του, ελπίζοντας ότι κάποιος θα δώσει πληροφορίες που θα φωτίσουν την υπόθεση.

Ερωτήματα και ευθύνες των αρχών

Η υπόθεση του Περικλή Τσιάπανου έχει αναδείξει σημαντικά ζητήματα σχετικά με την αντιμετώπιση των εξαφανίσεων από τις αρχές. Η οικογένεια αναγκάστηκε να αναζητήσει μόνη της απαντήσεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές φαίνεται να μην ανταποκρίθηκαν επαρκώς στα αιτήματα για βοήθεια. «Φτάσαμε να γίνουμε ντέντεκτιβ», δήλωσε η αδελφή του, περιγράφοντας τις προσπάθειες της οικογένειας να βρει στοιχεία για την εξαφάνισή του.

Η ίδια ανέφερε ότι όταν ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας για να μπει στο σπίτι του Περικλή, όπου ο σκύλος του βρέθηκε νεκρός, δεν έλαβε καμία ανταπόκριση. Η οικογένεια δεν ενημερώθηκε ποτέ για το αν υπήρχαν σημαντικά ευρήματα στο σπίτι, γεγονός που υπογραμμίζει την έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας από τις αρχές.

Η επιρροή των κοινωνικών στερεοτύπων

Η υπόθεση έχει επίσης ανοίξει συζήτηση για το πώς οι κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι επηρεάζουν την αντιμετώπιση των εξαφανίσεων. Μία στενή φίλη του Περικλή δήλωσε στο «Τούνελ»: «Εάν ήταν το παιδί κάποιου “μεγάλου”, θα τον είχαν βρει». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αίσθηση αδικίας και κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνει η οικογένεια Τσιάπανου.

Η εξαφάνιση του Περικλή Τσιάπανου παραμένει άλυτη, αφήνοντας την οικογένεια και τους φίλους του σε μια διαρκή κατάσταση αγωνίας και αβεβαιότητας. Παρά τις δυσκολίες, η ελπίδα για απαντήσεις δεν έχει σβήσει. Η οικογένεια συνεχίζει να απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει, με την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί και η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

