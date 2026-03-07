Η μυστηριώδης εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες και έχει αφήσει πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Η υπόθεση έχει δώσει αφορμή για πολλές συζητήσεις και έρευνες, καθώς νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια. Το ενδιαφέρον σχετικά με την υπόθεση αυξήθηκε μετά από μια σειρά αποκαλύψεων που έκαναν τον γύρο των μέσων ενημέρωσης.

Οι δηλώσεις του επιστάτη

Ο τελευταίος επιστάτης των κτημάτων του Κώστα Γρεβενίτη βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς είναι ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να είδε τον επιχειρηματία πριν εξαφανιστεί. Σε συνέντευξή του, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι είχε δανειστεί χρήματα από τον Γρεβενίτη, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είχε ζητήσει δανεικά ούτε από τον ίδιο τον πατέρα του ή τον αδερφό του. «Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι είχα πάρει δανεικά, αλλά αυτό είναι βλακεία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι θα ήταν καλό να καταθέσει στην αστυνομία για να διερευνηθεί η υπόθεση.

Ο πόλεμος των επιστατών και τα οικονομικά «φέσια»

Οι καταθέσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στον Κώστα Γρεβενίτη περιγράφουν μια τεταμένη κατάσταση, όπου τα οικονομικά κίνητρα φαίνεται να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η καταγγελία του ενδιάμεσου διαχειριστή: Ο άνθρωπος που είχε αναλάβει τη διαχείριση των κτημάτων ξέσπασε στην κάμερα, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος επιστάτης τον έχει «φερώσει» οικονομικά, με αποτέλεσμα να τον κυνηγούν για χρέη.

Η απάντηση του τελευταίου επιστάτη: Από την πλευρά του, ο τελευταίος επιστάτης αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας στο «Τούνελ» ότι δεν έχει δανειστεί χρήματα από κανέναν και πως η σχέση του με τον Γρεβενίτη ήταν καθαρά επαγγελματική.

Η μαρτυρία του αλλοδαπού επιστάτη: Ένας άλλος εργαζόμενος στα κτήματα επιμένει στην αλήθεια των όσων είδε, περιγράφοντας συναντήσεις και κινήσεις προσώπων που ίσως γνωρίζουν περισσότερα για την τύχη του αγνοούμενου.

Ο ρόλος του γιου

Ο γιος του Κώστα Γρεβενίτη, από την πλευρά του, έχει εκφράσει την αγανάκτησή του για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», τόνισε ότι προσπαθούσε να πείσει τις αρχές ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. «Είμαι έξαλλος με τις αρχές εκεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Σκάλας. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι είναι σίγουρα εγκληματική ενέργεια», ανέφερε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τις αντιφάσεις και τις καθυστερήσεις στη διερεύνηση.

Αντιφάσεις και ελλείψεις

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω από τις αντιφατικές μαρτυρίες και τις ανακολουθίες στις δηλώσεις των εμπλεκομένων. Ο γιος του Γρεβενίτη ανέφερε ότι όταν μπήκε στο σπίτι μετά την εξαφάνιση, όλα τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του ήταν στη θέση τους, γεγονός που τον κάνει να πιστεύει ότι δεν πρόκειται για ληστεία. Παράλληλα, τόνισε ότι ο επιστάτης ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον πατέρα του, αλλά οι δηλώσεις του για τη διάρκεια της επίσκεψής του στο σπίτι ήταν αντιφατικές. Αρχικά ανέφερε ότι έμεινε 10 λεπτά, στη συνέχεια 20, και τελικά αποδείχθηκε ότι η παραμονή του διήρκησε πάνω από τρία τέταρτα της ώρας.

Η μαρτυρία του αλλοδαπού επιστάτη

Επιπλέον, ένας αλλοδαπός επιστάτης υποστήριξε ότι είχε δει τον Κώστα Γρεβενίτη μαζί με κάποιον άλλον, αλλά οι λεπτομέρειες της μαρτυρίας του μένουν ασαφείς. Οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν περαιτέρω τη συγκεκριμένη μαρτυρία, καθώς και τις πληροφορίες για έναν γειτονικό χωράφι όπου βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο του Γρεβενίτη.

Ανοιχτά ερωτήματα και αναπάντητες απορίες

Η υπόθεση του Κώστα Γρεβενίτη συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς τα στοιχεία που ανακύπτουν δημιουργούν περισσότερες απορίες από όσες απαντήσεις δίνουν. Οι αρχές βρίσκονται υπό πίεση να διερευνήσουν ενδελεχώς όλες τις πτυχές της υπόθεσης, με στόχο να αποκαλυφθεί τι πραγματικά συνέβη στον επιχειρηματία. Η έρευνα συνεχίζεται, με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις που θα διαφωτίσουν το σκοτεινό μυστήριο της εξαφάνισης.

