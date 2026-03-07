Ο καιρός στην Ελλάδα παρουσιάζει μεταβαλλόμενες τάσεις, με τοπικές βροχές και ενισχυμένους βοριάδες να κυριαρχούν σε αρκετές περιοχές. Οι θερμοκρασίες δείχνουν μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα παραμένουν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις κεντρικές, ανατολικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι ενισχυμένοι βοριάδες αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ιδίως στα βόρεια, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 13 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα αγγίξουν τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ανάλυση ανά περιοχή

Στην Αττική, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές κατευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αναμένεται να είναι παροδικά αυξημένος με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με τη δυτική Μακεδονία να καταγράφει ελάχιστες θερμοκρασίες 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.

Οι υπόλοιπες περιοχές

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, οι συνθήκες θα είναι παρόμοιες, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι από ανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ, στα νότια έως 5 μποφόρ, με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές πρωινές νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μετεωρολογικές προβλέψεις και προειδοποιήσεις

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός σχολιάζει ότι οι ενισχυμένοι βοριάδες θα επιφέρουν περαιτέρω πτώση του υδραργύρου, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές βροχές αλλά και λίγα χιόνια στα ορεινά. «Ο Μάρτης ο διπρόσωπος με τις γνωστές χειμερινές εμμονές του…», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη μεταβατική φύση του μήνα.

Η πρόγνωση για την Κυριακή δείχνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες, με νεφώσεις αυξημένες κατά περιόδους και τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Η μεταβαλλόμενη φύση του Μαρτίου φέρνει έντονες καιρικές εναλλαγές, με τον καιρό να παρουσιάζει διπλή προσωπικότητα, φέρνοντας ορισμένες φορές χειμερινές συνθήκες μέσα στην άνοιξη. Οι ενισχυμένοι βοριάδες και η πτώση της θερμοκρασίας απαιτούν αυξημένη προσοχή από τους πολίτες, ειδικά στις παραθαλάσσιες περιοχές και τα ορεινά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-03-2026

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη λίγες τοπικές νεφώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-03-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λιγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

