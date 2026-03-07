Πρόγραμμα «Όλοι Digital»: Δωρεάν ψηφιακή εκπαίδευση για 10.000 πολίτες – Πώς θα κάνετε την αίτηση

Σε μια εποχή που η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά ανάγκη για την καθημερινότητα και την επαγγελματική εξέλιξη. Το νέο πρόγραμμα «Όλοι Digital», που ανακοινώθηκε επίσημα τον Μάρτιο του 2026, έρχεται να δώσει τη δυνατότητα σε 10.000 πολίτες να εκπαιδευτούν δωρεάν, καλύπτοντας το χάσμα ανάμεσα στις παραδοσιακές γνώσεις και τις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας.

Οι στόχοι και οι θεματικές ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τις βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή μέχρι τις πιο σύγχρονες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες: Εκμάθηση χρήσης του Gov.gr, ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) και ασφαλείς online συναλλαγές.

Επαγγελματικά Εργαλεία: Χρήση πλατφορμών τηλεδιάσκεψης, επεξεργασία κειμένου και λογιστικών φύλλων σε περιβάλλον cloud.

Κυβερνοασφάλεια: Πρακτικές οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αποφυγή διαδικτυακών απατών (phishing).

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία AI για να απλοποιήσουν την καθημερινή τους εργασία.

Δικαιούχοι και κριτήρια επιλογής

Το «Όλοι Digital» απευθύνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, δίνοντας προτεραιότητα σε ομάδες που έχουν λιγότερη πρόσβαση στην τεχνολογία.

Άνεργοι και εργαζόμενοι: Πολίτες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους (upskilling).



Πολίτες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους (upskilling). Άτομα άνω των 55 ετών: Στόχος είναι η μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού των μεγαλύτερων ηλικιών.



Στόχος είναι η μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού των μεγαλύτερων ηλικιών. Κοινωνικά κριτήρια: Προτεραιότητα θα δοθεί σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και άτομα με χαμηλά εισοδήματα.



Προτεραιότητα θα δοθεί σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Πιστοποίηση: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσημη πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων, αναγνωρισμένη από το Δημόσιο.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα : Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική πύλη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



: Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική πύλη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύστημα Επιλογής: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ ένα ποσοστό των θέσεων θα καλυφθεί βάσει κοινωνικών κριτηρίων.



Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ ένα ποσοστό των θέσεων θα καλυφθεί βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Μορφή Εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα θα είναι υβριδικό, προσφέροντας τόσο online μαθήματα (e-learning) όσο και δια ζώσης σεμινάρια σε επιλεγμένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμα: Οργή και θλίψη στην Κομοτηνή: Σκύλος εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο