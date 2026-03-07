Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, με την Τεχεράνη να βρίσκεται στο επίκεντρο των επιθέσεων από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βράδυ της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2026, το αεροδρόμιο «Μεχραμπάντ» στην Τεχεράνη επλήγη από επιθέσεις που προκάλεσαν τεράστιες εκρήξεις. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένα αεροπλάνο είχε πιάσει φωτιά στον διάδρομο προσγείωσης, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται από την περιοχή.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων

Η σύγκρουση στην περιοχή έχει εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα της, και οι επιθέσεις είναι συνεχείς. Το Ισραήλ έχει θέσει στο στόχαστρο στρατηγικούς στόχους στην Τεχεράνη, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 3.000 στόχους από την αρχή των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει ορίζοντα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, απαιτώντας παράλληλα «άνευ όρων παράδοση» από το Ιράν.

Διεθνείς αντιδράσεις και απειλές

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με το Ιράν να συνεχίζει τις πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Το Ιράν έχει απειλήσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα είναι «νόμιμοι στόχοι» αν εμπλακούν στον πόλεμο. Παράλληλα, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο έχουν οδηγήσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στο Λίβανο, το υπουργείο Υγείας αναφέρει 217 θανάτους από την έναρξη των επιθέσεων.

Η ελληνική εμπλοκή

Στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα παίζει ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας με φρεγάτες και αεροσκάφη F-16 στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής «ασπίδας» στην περιοχή. Η Κύπρος έχει μετατραπεί σε κομβικό σημείο για τη συγκέντρωση ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων, προσφέροντας υποστήριξη και ενίσχυση στην ασφάλεια της περιοχής.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι οικονομικές συνέπειες

Η τελευταία παρέμβαση του Τραμπ, που έγινε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ήταν σαφής: «Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ». Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι μετά τη συνθηκολόγηση, το Ιράν πρέπει να επιλέξει νέο ηγέτη, αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπορέσει η χώρα να γίνει οικονομικά μεγαλύτερη και ισχυρότερη. Αυτή η στάση εντείνει τις ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, που στηρίζονται σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την αστάθεια στην περιοχή.

Η απάντηση του Ιράν και η ρωσική ανάμειξη

Επιπλέον, οι πληροφορίες ότι η Ρωσία μπορεί να παρέχει υποστήριξη στο Ιράν, προκαλούν ανησυχία για την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «γνωρίζει πολύ καλά ποιος μιλάει με ποιον», υποδηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η Ρωσία, από την πλευρά της, διατηρεί επικοινωνία με την ιρανική ηγεσία, ενώ δεν έχει ακόμη διαφωτίσει τις προθέσεις της σχετικά με τη σύγκρουση.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, και η εξέλιξη των γεγονότων είναι απρόβλεπτη. Οι διεθνείς δυνάμεις παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή και πέρα από αυτήν.

Διαβάστε ακόμα: Το τηλεφώνημα Νετανιάχου σε Τραμπ που «πάγωσε» τη Μέση Ανατολή: Η πληροφορία που άλλαξε τα πάντα